Украинский защитник Алексей Сыч, подписав контракт с киевским Динамо, поделился первыми впечатлениями после перехода из львовских Карпат:

– Очень счастлив присоединиться к такому большому клубу. Эмоции – положительные, впечатления – самые лучшие. Был с «Карпатами» на сборах в Словении. После одной из контрольных игр позвонил агент, сказал, что есть такое предложение, не против ли я. Я ответил: «Конечно, почему бы и нет». И буквально за день-два всё решилось.

Игровой номер 5? Раньше всегда носил 77-й, сейчас возникло желание что-то поменять. Ни к чему не привязывался, просто выбрал пятый. С тренерами ещё не общался. С некоторыми ребятами переписывался – спрашивали, что и как. Давали ли советы? Да нет. По сути, у меня в «Динамо» много друзей, знакомых, поэтому в адаптации как таковой, думаю, не будет необходимости.

Готов ли к этому вызову? Да, думаю, готов. Как говорят, новый город – новые возможности. Нужно что-то менять, выходить из зоны комфорта. Так и становятся сильнее. Что буду считать успешным выступлением? Чемпионство.

Не добавит ли это трудностей в адаптации, что проходил предсезонную подготовку с предыдущим клубом? Не могу сказать. Это уже будет по факту, когда присоединюсь к команде. Нужно прежде всего ознакомиться с требованиями тренера. Буду адаптироваться!

ВИДЕО. Алексей Сыч рассказал о трансфере из Карпат в Динамо