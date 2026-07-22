Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Алексей Сыч рассказал о трансфере из Карпат в Динамо
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 16:23 | Обновлено 22 июля 2026, 16:26
546
0

ВИДЕО. Алексей Сыч рассказал о трансфере из Карпат в Динамо

Новичок столичного клуба поделился первыми эмоциями после перехода

22 июля 2026, 16:23 | Обновлено 22 июля 2026, 16:26
546
0
ВИДЕО. Алексей Сыч рассказал о трансфере из Карпат в Динамо
ФК Динамо. Алексей Сыч
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский защитник Алексей Сыч, подписав контракт с киевским Динамо, поделился первыми впечатлениями после перехода из львовских Карпат:

– Очень счастлив присоединиться к такому большому клубу. Эмоции – положительные, впечатления – самые лучшие. Был с «Карпатами» на сборах в Словении. После одной из контрольных игр позвонил агент, сказал, что есть такое предложение, не против ли я. Я ответил: «Конечно, почему бы и нет». И буквально за день-два всё решилось.

Игровой номер 5? Раньше всегда носил 77-й, сейчас возникло желание что-то поменять. Ни к чему не привязывался, просто выбрал пятый. С тренерами ещё не общался. С некоторыми ребятами переписывался – спрашивали, что и как. Давали ли советы? Да нет. По сути, у меня в «Динамо» много друзей, знакомых, поэтому в адаптации как таковой, думаю, не будет необходимости.

Готов ли к этому вызову? Да, думаю, готов. Как говорят, новый город – новые возможности. Нужно что-то менять, выходить из зоны комфорта. Так и становятся сильнее. Что буду считать успешным выступлением? Чемпионство.

Не добавит ли это трудностей в адаптации, что проходил предсезонную подготовку с предыдущим клубом? Не могу сказать. Это уже будет по факту, когда присоединюсь к команде. Нужно прежде всего ознакомиться с требованиями тренера. Буду адаптироваться!

ВИДЕО. Алексей Сыч рассказал о трансфере из Карпат в Динамо

По теме:
Трансфер все поближе? Известный клуб готов заплатить за Довбика 20 млн
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал португальского универсала
Известный эксперт дал прогноз на матч Лиги Европы Динамо – ПАОК
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Алексей Сыч видео трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Футбол | 22 июля 2026, 00:32 5
ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Морган Роджерс покинул Астон Виллу

О последнем танго Месси без излишних эмоций
Футбол | 22 июля 2026, 12:31 11
О последнем танго Месси без излишних эмоций
О последнем танго Месси без излишних эмоций

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко с тихой грустью провожает эпоху

ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Футбол | 21.07.2026, 14:56
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Неймар возмутил болельщиков своей наглой выходкой после провального ЧМ-2026
Футбол | 22.07.2026, 14:28
Неймар возмутил болельщиков своей наглой выходкой после провального ЧМ-2026
Неймар возмутил болельщиков своей наглой выходкой после провального ЧМ-2026
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Футбол | 22.07.2026, 05:02
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
21.07.2026, 07:57 26
Футбол
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
21.07.2026, 03:59
Бокс
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
21.07.2026, 10:47 1
Бокс
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
21.07.2026, 10:13 2
Футбол
Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала
Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала
21.07.2026, 00:02 12
Бокс
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
22.07.2026, 03:32 6
Футбол
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
Динамо согласовало переход нападающего. Главный трансфер лета
21.07.2026, 07:32 8
Футбол
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
21.07.2026, 07:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем