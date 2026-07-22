Названы полные тренерские штабы команд Динамо U-21 и Динамо U-19

В украинском футболе в сезоне 2026/27 состоятся соревнования молодежных команд. Чемпионат Украины U-21 будет носить название УПЛ-2. Также претерпел изменения формат Национальной лиги U-19, которая отныне будет находиться под юрисдикцией УАФ.

Накануне нового сезона были сформированы тренерские штабы юношеской и молодежной команд Динамо.

Главным тренером «Динамо» U-19 назначен воспитанник бело-синих Вадим Милько, известный по выступлениям в ряде украинских клубов. По завершении игровой карьеры начал тренерскую карьеру и успел поработать в «Колосе» U-19 и «Александрии». Ассистентом Милько станет Андрей Фартушняк, который ранее работал с воспитанниками ДЮФШ «Динамо» 2009 и 2010 годов рождения.

«Динамо» U-21 возглавит Павел Чередниченко, который в предыдущем сезоне исполнял обязанности главного тренера юношеской команды. Помогать ему будут Александр Стеценко и Александр Царенко.

Выступления в обновленной Национальной лиге U-19 «Динамо» начнет матчем против сверстников из «Александрии». А «Динамо» U-21 сыграет в 1-м туре УПЛ-2 с «Левым Берегом».