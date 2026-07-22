Новичок Динамо из ПСЖ рассказал о встрече с Забарным

Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге, воспитанник и бывший игрок ПСЖ, рассказал о своей встрече с украинским защитником парижан Ильей Забарным.

– В «ПСЖ» играет воспитанник «Динамо» Илья Забарный. Ты с ним пересекался на тренировках? Знаком ли ты с ним лично?

– Я знаю, что он воспитанник «Динамо», но, к сожалению, лично мы не знакомы. Встречались на футбольном поле, провели, если не ошибаюсь, всего лишь одну тренировку.