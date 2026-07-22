Новичок Динамо из ПСЖ рассказал о встрече с Забарным
Мунгенге тренировался вместе с Ильей
Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге, воспитанник и бывший игрок ПСЖ, рассказал о своей встрече с украинским защитником парижан Ильей Забарным.
– В «ПСЖ» играет воспитанник «Динамо» Илья Забарный. Ты с ним пересекался на тренировках? Знаком ли ты с ним лично?
– Я знаю, что он воспитанник «Динамо», но, к сожалению, лично мы не знакомы. Встречались на футбольном поле, провели, если не ошибаюсь, всего лишь одну тренировку.
Ранее стало известно, что именно Забарный порекомендовал «Динамо» подписать француза. Нападающий произвел на бывшего игрока киевлян хорошее впечатление во время совместной тренировки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бурама Диалло заинтересовал украинских грандов
Аонишики вывел из борьбы обоих йокодзун, но возглавляет таблицу все же не единолично