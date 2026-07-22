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Франция
22 июля 2026, 18:31 | Обновлено 22 июля 2026, 18:32
392
0

Новичок Динамо из ПСЖ рассказал о встрече с Забарным

Мунгенге тренировался вместе с Ильей

22 июля 2026, 18:31 | Обновлено 22 июля 2026, 18:32
392
0
Новичок Динамо из ПСЖ рассказал о встрече с Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге, воспитанник и бывший игрок ПСЖ, рассказал о своей встрече с украинским защитником парижан Ильей Забарным.

– В «ПСЖ» играет воспитанник «Динамо» Илья Забарный. Ты с ним пересекался на тренировках? Знаком ли ты с ним лично?

– Я знаю, что он воспитанник «Динамо», но, к сожалению, лично мы не знакомы. Встречались на футбольном поле, провели, если не ошибаюсь, всего лишь одну тренировку.

Ранее стало известно, что именно Забарный порекомендовал «Динамо» подписать француза. Нападающий произвел на бывшего игрока киевлян хорошее впечатление во время совместной тренировки.

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Пьер Мунгенге Илья Забарный Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник: ФК Динамо Киев
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