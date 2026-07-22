Университатя отказала Динамо в трансфере защитника

Киевское «Динамо» сделало конкретное предложение «Университате» из Крайовы о трансфере украинского защитника этой команды Александра Романчука, но получило отказ, поскольку румынский клуб исключает продажу футболиста на данном этапе.

Владелец «Университати» хочет полностью сохранить состав команды до конца ее выступления в квалификации Лиги чемпионов. Также сообщается, что Романчук находится в поле зрения немецких «Вердера» и «Майнца» и швейцарского «Базеля».

Напомним, Романчук вошел в состав символической сборной чемпионата Румынии по итогам сезона-2025/26. При этом футболист является бывшим игроком киевского «Динамо»: в структуре столичного клуба Романчук находился с лета 2018 года по лето 2020 года, но выступал только за вторую команду «бело-синих».