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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 18:25 | Обновлено 22 июля 2026, 18:31
667
0

Университатя отказала Динамо в трансфере защитника

Александр Романчук остается в Румынии

22 июля 2026, 18:25 | Обновлено 22 июля 2026, 18:31
667
0
Университатя отказала Динамо в трансфере защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук
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Киевское «Динамо» сделало конкретное предложение «Университате» из Крайовы о трансфере украинского защитника этой команды Александра Романчука, но получило отказ, поскольку румынский клуб исключает продажу футболиста на данном этапе.

Владелец «Университати» хочет полностью сохранить состав команды до конца ее выступления в квалификации Лиги чемпионов. Также сообщается, что Романчук находится в поле зрения немецких «Вердера» и «Майнца» и швейцарского «Базеля».

Напомним, Романчук вошел в состав символической сборной чемпионата Румынии по итогам сезона-2025/26. При этом футболист является бывшим игроком киевского «Динамо»: в структуре столичного клуба Романчук находился с лета 2018 года по лето 2020 года, но выступал только за вторую команду «бело-синих».

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Александр Романчук (1999) Университатя Крайова Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Динамо Киев от Шурика
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