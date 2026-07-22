Будут требовать компенсацию. Барселона в ярости из-за сборной Нидерландов
Де Йонг выбыл надолго
Руководство и тренерский штаб «Барселоны» в ярости из-за травмы ключевого полузащитника Френки де Йонга.
29-летний игрок вернулся с ЧМ-2026 с серьезной травмой. При этом «блаугранас» обвиняют во всём тренеров и врачей сборной Нидерландов, которые знали о травме де Йонга, однако не только не предоставили ему необходимого отдыха, но и включили его в состав на матч против Марокко.
Теперь Френки потребуется операция и как минимум четыре месяца восстановления. В связи с этим «Барселона» готовится предъявить «Оранье» и ФИФА требования о возмещении ущерба.
В то же время главный тренер каталонцев Ханси Флик уже ищет альтернативы для де Йонга. В частности, он видит потенциал в 19-летнем Марке Бернале.
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