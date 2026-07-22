Лука ХОХАШВИЛИ: «Моя главная цель в Вересе – выложиться по полной»
Грузинский вингер прокомментировал переход в ровенский клуб
Грузинский вингер Лука Хохошвили прокомментировал свой переход в ровенский «Верес».
– Привет, приветствуем тебя в Ровно. Как тебе Украина и наш город?
– Прежде всего, привет. Я рад стать частью этой команды. А что касается этого города и этой страны, то они мне очень понравились с самого первого дня.
– Расскажи о своей карьере. В каком клубе ты начинал?
– Моей первой командой была академия Тенгизаса Лаквалидзе. Я провел там много времени в детстве. Там я вырос, потом перешел в «Авазу», затем в «Динамо», а потом в «Локомотив». И теперь я игрок этой команды.
– Расскажи, какая у тебя играющая нога и на какой позиции тебе удобнее играть?
– Я играю правой ногой, но могу спокойно использовать и левую. Что касается моей позиции, я левый вингер, и там я всегда чувствую себя лучше всего.
– Какова твоя главная цель в «Вересе»?
– Моя главная цель в «Вересе» – выложиться на полную, доказать свои способности и, конечно, выиграть всё, что сможем.
– Как ты думаешь, сколько голов сможешь забить в «Вересе»?
– Что касается голов, я постараюсь забить как можно больше, ведь это будет лучше и для меня, и для команды.
– И скажи несколько слов нашим болельщикам.
– Я видел видео с болельщиками этой команды и очень рад, что буду играть перед ними. Я уверен, что сделаю всё как можно лучше, и мы докажем, на что способны.
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