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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 17:53 | Обновлено 22 июля 2026, 18:12
96
0

Лука ХОХАШВИЛИ: «Моя главная цель в Вересе – выложиться по полной»

Грузинский вингер прокомментировал переход в ровенский клуб

22 июля 2026, 17:53 | Обновлено 22 июля 2026, 18:12
96
0
Лука ХОХАШВИЛИ: «Моя главная цель в Вересе – выложиться по полной»
НК Верес. Лука Хохошвили
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Грузинский вингер Лука Хохошвили прокомментировал свой переход в ровенский «Верес».

– Привет, приветствуем тебя в Ровно. Как тебе Украина и наш город?

– Прежде всего, привет. Я рад стать частью этой команды. А что касается этого города и этой страны, то они мне очень понравились с самого первого дня.

– Расскажи о своей карьере. В каком клубе ты начинал?

– Моей первой командой была академия Тенгизаса Лаквалидзе. Я провел там много времени в детстве. Там я вырос, потом перешел в «Авазу», затем в «Динамо», а потом в «Локомотив». И теперь я игрок этой команды.

– Расскажи, какая у тебя играющая нога и на какой позиции тебе удобнее играть?

– Я играю правой ногой, но могу спокойно использовать и левую. Что касается моей позиции, я левый вингер, и там я всегда чувствую себя лучше всего.

– Какова твоя главная цель в «Вересе»?

– Моя главная цель в «Вересе» – выложиться на полную, доказать свои способности и, конечно, выиграть всё, что сможем.

– Как ты думаешь, сколько голов сможешь забить в «Вересе»?

– Что касается голов, я постараюсь забить как можно больше, ведь это будет лучше и для меня, и для команды.

– И скажи несколько слов нашим болельщикам.

– Я видел видео с болельщиками этой команды и очень рад, что буду играть перед ними. Я уверен, что сделаю всё как можно лучше, и мы докажем, на что способны.

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трансферы Верес Ровно трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
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