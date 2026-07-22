Фил ФОДЕН: «Я могу только поблагодарить клуб»

Английский полузащитник Фил Фоден прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»:

«Связать своё будущее с «Сити» для меня значит всё. Играть за этот клуб — это всё, к чему я всегда стремился, и для меня всегда большая честь носить эту футболку.

Я осознаю, что мне посчастливилось стать частью исторического периода, когда было выиграно столько титулов, но мы всегда смотрим в будущее и стремимся одержать ещё больше побед.

Я могу только поблагодарить клуб, персонал, партнеров по команде и болельщиков, которые по-прежнему верят в меня и уверены, что я отдаю все, на что способен, ради «Сити», и надеюсь, что смогу отблагодарить вас в ближайшие годы.

Не могу дождаться, чтобы снова работать с Энцо Мареской. Он был великолепен в том сезоне, когда мы завоевали требл — это человек, которого все игроки уважали и с которым любили работать. То, что он вернулся сюда, — это очень волнительно.

Лично я знаю, что значительно улучшил свою игру благодаря работе с нашими тренерами и составом мирового класса, и поскольку многие легенды, которые были здесь, когда я только начинал, уже покинули клуб, я с нетерпением жду следующего этапа своей карьеры в этом великом клубе».