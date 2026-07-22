23 июля состоится первый матч между «Полесьем» (Украина) и «Копенгагеном» (Дания) во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

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Местом проведения поединка станет «Košická Futbalová Aréna» в словацком городе Кошице. Старт игры – в 21:00 по киевскому времени.

Эта встреча станет первой в истории обоих клубов. Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость «Полесья» в 34.3 миллиона евро, стоимость «Копенгагена» – в 70.45 миллиона.

Главный тренер «Полесья» – бывший футболист Руслан Ротань, «Копенгаген» тренирует экс-тренер «Униона» и «Майнца» – Бо Свенссон.

Ответный матч между клубами пройдет 30 июля в Копенгагене.

Победитель этой пары выйдет либо на «Дебрецен», либо на «Пюник» Ереван.

Полесье – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.