Моуриньо сказал футболисту прямо в лицо, чтобы тот покинул Реал
Тренер не хочет видеть в клубе Асенсио
Главный тренер мадридского «Реала», португальский специалист Жозе Моуриньо, определился с будущим центрального защитника клуба, испанца Рауля Асенсио.
По информации журналиста Альберто Перейро, португальский специалист лично сообщил 23-летнему футболисту, что не видит его в своих планах на новый сезон и ему стоит покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.
🚨💣 BREAKING: José Mourinho has DIRECTLY INFORMED Raul Asencio that HE DOES NOT WANT HIM! @AlbertoPereiro pic.twitter.com/8sABSRTPjh— Madrid Zone (@theMadridZone) July 21, 2026
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