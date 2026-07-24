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Испания
24 июля 2026, 08:32 | Обновлено 24 июля 2026, 08:41
988
0

Моуриньо сказал футболисту прямо в лицо, чтобы тот покинул Реал

Тренер не хочет видеть в клубе Асенсио

24 июля 2026, 08:32 | Обновлено 24 июля 2026, 08:41
988
0
Моуриньо сказал футболисту прямо в лицо, чтобы тот покинул Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер мадридского «Реала», португальский специалист Жозе Моуриньо, определился с будущим центрального защитника клуба, испанца Рауля Асенсио.

По информации журналиста Альберто Перейро, португальский специалист лично сообщил 23-летнему футболисту, что не видит его в своих планах на новый сезон и ему стоит покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

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Жозе Моуриньо Рауль Асенсио Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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