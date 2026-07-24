Моуриньо сказал футболисту прямо в лицо, чтобы тот покинул Реал

Главный тренер мадридского «Реала», португальский специалист Жозе Моуриньо, определился с будущим центрального защитника клуба, испанца Рауля Асенсио.

По информации журналиста Альберто Перейро, португальский специалист лично сообщил 23-летнему футболисту, что не видит его в своих планах на новый сезон и ему стоит покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.