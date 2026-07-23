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  4. ФИФА обвинили в проведении договорного матча на ЧМ-2026
Чемпионат мира
23 июля 2026, 23:08 |
1747
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ФИФА обвинили в проведении договорного матча на ЧМ-2026

Мойкано заподозрил причастность масонов

23 июля 2026, 23:08 |
1747
1 Comments
ФИФА обвинили в проведении договорного матча на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бразильский боец UFC Ренато Мойкано сделал резонансное заявление, выдвинув конспирологическую версию относительно результата чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Фото, которое сейчас все распространяют, где Месси купает Ямаля, выглядит как какая-то масонская история. Кто вообще позволил бы футболисту купать младенца? Для меня результат этого матча был предрешен ещё задолго до финала. Они уже всё знали заранее.

А поражение Топурии в Белом доме? Его просто принесли в жертву, чтобы Испания стала чемпионом мира. После этого для меня всё стало очевидным», — заявил Ренато Мойкано.

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Ренато Мойкано Ламин Ямаль Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Іже херувіми. 🤕
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