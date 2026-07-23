Бразильский боец UFC Ренато Мойкано сделал резонансное заявление, выдвинув конспирологическую версию относительно результата чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Фото, которое сейчас все распространяют, где Месси купает Ямаля, выглядит как какая-то масонская история. Кто вообще позволил бы футболисту купать младенца? Для меня результат этого матча был предрешен ещё задолго до финала. Они уже всё знали заранее.

А поражение Топурии в Белом доме? Его просто принесли в жертву, чтобы Испания стала чемпионом мира. После этого для меня всё стало очевидным», — заявил Ренато Мойкано.