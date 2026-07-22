ФОТО. Голы Алиссона, Караваева. Как Шахтар сыграл вничью со Славеном Белупо

21 июля донецкий Шахтер провел второй контрольный поединок летнего межсезонья, сыграв вничью с хорватским Славеном Белупо (2:2).

Команда Арды Турана владела инициативой на протяжении большей части первого тайма, однако реализовать свои моменты не сумела. Опасно атаковали Лукас, Матвиенко и Траоре, но до перерыва счет так и не был открыт.

После перерыва тренерский штаб почти полностью обновил состав. На 56-й минуте Алиссон Сантана получил передачу на правом фланге, убрал защитника и эффектным ударом с острого угла отправил мяч в дальний угол ворот (1:0).

Хорватский клуб быстро ответил. На 63-й минуте Марко Петрович мощным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет, а еще через 6 минут оформил дубль, нанеся закрученный удар под штангу (2:1).

Шахтер избежал поражения в концовке игры. На 88-й минуте после подачи Егора Назарины с углового Александр Караваев на ближней штанге мастерски подправил мяч пяткой в сетку, установив итоговый счет игры (2:2).

Следующий товарищеский матч команда Арды Турана проведет 23 июля против хорватского клуба Горица. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 21 июля 2026

Радомле (Словения). Спортпарк, 100 зрителей

Шахтер (Украина) – Славен Белупо (Хорватия) – 2:2

Голы: Алиссон Сантана, 56, Александр Караваев, 88 – Марко Петрович, 63, 69

Шахтер: Баглай, Винисиус Тобиас (Караваев, 46), Марлон Сантос (Бондарь, 46), Матвиенко (кап) (Назарина, 46), Азаров (Педро Энрике, 46), Очеретько (Бондаренко, 46), Цуканов (Сметана, 46), Невертон (Раян Роберто, 46), Лукас (Алиссон, 46), Бруниньо (Мейреллиш, 46), Траоре (Кауан Элиас, 46)

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