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Лига наций
22 июля 2026, 13:51 | Обновлено 22 июля 2026, 14:14
463
0

Модрич определился, когда завершит карьеру в сборной Хорватии

Последним будет матч против чемпионов мира

22 июля 2026, 13:51 | Обновлено 22 июля 2026, 14:14
463
0
Модрич определился, когда завершит карьеру в сборной Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Легендарный хавбек сборной Хорватии Лука Модрич проведет еще один сезон в клубном футболе, однако в национальной команде завершит карьеру уже осенью.

40-летний игрок решил, что домашний матч Лиги наций против Испании 6 октября станет последним для него в сборной Хорватии.

Об этом Модрич сообщил новому тренеру команды Славену Биличу.

Лука провел за сборную 202 матча.

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Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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