Лига наций22 июля 2026, 13:51 | Обновлено 22 июля 2026, 14:14
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Модрич определился, когда завершит карьеру в сборной Хорватии
Последним будет матч против чемпионов мира
22 июля 2026, 13:51 | Обновлено 22 июля 2026, 14:14
463
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Легендарный хавбек сборной Хорватии Лука Модрич проведет еще один сезон в клубном футболе, однако в национальной команде завершит карьеру уже осенью.
40-летний игрок решил, что домашний матч Лиги наций против Испании 6 октября станет последним для него в сборной Хорватии.
Об этом Модрич сообщил новому тренеру команды Славену Биличу.
Лука провел за сборную 202 матча.
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