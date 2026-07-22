Модрич определился, когда завершит карьеру в сборной Хорватии

Легендарный хавбек сборной Хорватии Лука Модрич проведет еще один сезон в клубном футболе, однако в национальной команде завершит карьеру уже осенью.

40-летний игрок решил, что домашний матч Лиги наций против Испании 6 октября станет последним для него в сборной Хорватии.

Об этом Модрич сообщил новому тренеру команды Славену Биличу.

Лука провел за сборную 202 матча.