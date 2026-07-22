Лига конференций22 июля 2026, 09:04 | Обновлено 22 июля 2026, 09:18
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Полесье – третий украинский клуб, который сыграет домашний матч в Кошице
Подопечные Руслана Ротаня сыграют с Копенгагеном
22 июля 2026, 09:04 | Обновлено 22 июля 2026, 09:18
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Полесье во втором квалификационном раунде Лиги конференций примет датский Копенгаген в словацком городе Кошице.
«Волки» станут уже третьим украинским клубом, который примет своих соперников в еврокубках в этом городе.
Раньше свои матчи в Кошице играли Днепр-1 и Кривбасс.
Вспомним результаты всех 10 домашних матчей украинских команд, сыгранных в этом словацком городе.
Домашние матчи украинских команд в словацком Кошице
- 2026/27: ЛК, Полесье – Копенгаген
- 2024/25: ЛК, Кривбасс – Бетис – 0:2
- 2024/25: ЛЕ, Кривбасс – Виктория П. – 1:2
- 2023/24: ЛК, Днепр-1 – Спартак Т. – 1:2
- 2023/24: ЛЕ, Днепр-1 – Славия – 1:1
- 2023/24: ЛЧ, Днепр-1 – Панатинаикос – 1:3
- 2022/23: ЛК, Днепр-1 – АЕК Л. – 0:0
- 2022/23: ЛК, Днепр-1 – Аполлон – 1:0
- 2022/23: ЛК, Днепр-1 – Вадуц – 2:2
- 2022/23: ЛК, Днепр-1 – АЗ – 0:1
- 2022/23: ЛЕ, Днепр-1 – АЕК Л. – 1:2
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