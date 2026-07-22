Полесье – третий украинский клуб, который сыграет домашний матч в Кошице

Полесье во втором квалификационном раунде Лиги конференций примет датский Копенгаген в словацком городе Кошице.

«Волки» станут уже третьим украинским клубом, который примет своих соперников в еврокубках в этом городе.

Раньше свои матчи в Кошице играли Днепр-1 и Кривбасс.

Вспомним результаты всех 10 домашних матчей украинских команд, сыгранных в этом словацком городе.

Домашние матчи украинских команд в словацком Кошице