Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – третий украинский клуб, который сыграет домашний матч в Кошице
Лига конференций
22 июля 2026, 09:04 | Обновлено 22 июля 2026, 09:18
179
0

Полесье – третий украинский клуб, который сыграет домашний матч в Кошице

Подопечные Руслана Ротаня сыграют с Копенгагеном

22 июля 2026, 09:04 | Обновлено 22 июля 2026, 09:18
179
0
Полесье – третий украинский клуб, который сыграет домашний матч в Кошице
ФК Полесье
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полесье во втором квалификационном раунде Лиги конференций примет датский Копенгаген в словацком городе Кошице.

«Волки» станут уже третьим украинским клубом, который примет своих соперников в еврокубках в этом городе.

Раньше свои матчи в Кошице играли Днепр-1 и Кривбасс.

Вспомним результаты всех 10 домашних матчей украинских команд, сыгранных в этом словацком городе.

Домашние матчи украинских команд в словацком Кошице

  • 2026/27: ЛК, Полесье – Копенгаген
  • 2024/25: ЛК, Кривбасс – Бетис – 0:2
  • 2024/25: ЛЕ, Кривбасс – Виктория П. – 1:2
  • 2023/24: ЛК, Днепр-1 – Спартак Т. – 1:2
  • 2023/24: ЛЕ, Днепр-1 – Славия – 1:1
  • 2023/24: ЛЧ, Днепр-1 – Панатинаикос – 1:3
  • 2022/23: ЛК, Днепр-1 – АЕК Л. – 0:0
  • 2022/23: ЛК, Днепр-1 – Аполлон – 1:0
  • 2022/23: ЛК, Днепр-1 – Вадуц – 2:2
  • 2022/23: ЛК, Днепр-1 – АЗ – 0:1
  • 2022/23: ЛЕ, Днепр-1 – АЕК Л. – 1:2

По теме:
Украинские клубы одержали 20 побед в еврокубках над командами из Бельгии
ЛНЗ станет 22-м украинским клубом, сыграющим в еврокубках
Неудача Гетеборга в ЛК: дубль экс-игрока Полесья. Возможные соперники ЛНЗ
Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Футбол | 21 июля 2026, 21:42 4
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026

Аргентинец продолжит играть за сборную

Определилось будущее Артема Довбика
Футбол | 22 июля 2026, 06:02 5
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика

«Рома» намерена продать украинца за 20 миллионов евро

Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Бокс | 21.07.2026, 10:47
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 21.07.2026, 12:15
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
ВИДЕО. Роналду в нижнем белье поплавал с Джорджиной в бикини
Футбол | 22.07.2026, 08:37
ВИДЕО. Роналду в нижнем белье поплавал с Джорджиной в бикини
ВИДЕО. Роналду в нижнем белье поплавал с Джорджиной в бикини
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
21.07.2026, 10:13 1
Футбол
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
20.07.2026, 08:44 1
Футбол
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
20.07.2026, 08:58 1
Футбол
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
21.07.2026, 06:58 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
21.07.2026, 07:05
Бокс
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
Это был украинец. Джошуа назвал соперника с самым сильным ударом
21.07.2026, 03:59
Бокс
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
Сетка 1/4 финала Лиги наций по волейболу. С кем сыграет Украина?
20.07.2026, 11:30 12
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем