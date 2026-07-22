ЛНЗ станет 22-м украинским клубом, сыграющим в еврокубках

Черкасский ЛНЗ 23 июля 2026 года в польском Плоцке сыграет свой дебютный матч в еврокубках.

Соперником украинской команды во втором квалификационном раунде Лиги конференций станет бельгийский Гент.

ЛНЗ станет 22-м представителем Украины в еврокубках.

На этот счет вспомним, как сыграли свои первые матчи в еврокубках все украинские команды.

Дебютные матчи украинских команд в еврокубках