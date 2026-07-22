Лига конференций22 июля 2026, 07:52 |
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ЛНЗ станет 22-м украинским клубом, сыграющим в еврокубках
Вспомним первые матчи на евро-арене каждой команды из Украины
22 июля 2026, 07:52 |
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Черкасский ЛНЗ 23 июля 2026 года в польском Плоцке сыграет свой дебютный матч в еврокубках.
Соперником украинской команды во втором квалификационном раунде Лиги конференций станет бельгийский Гент.
ЛНЗ станет 22-м представителем Украины в еврокубках.
На этот счет вспомним, как сыграли свои первые матчи в еврокубках все украинские команды.
Дебютные матчи украинских команд в еврокубках
- 1965: КВК, Колрейн – Динамо Киев – 1:6
- 1970: КВК, Карпаты – Стяуа – 0:1
- 1973: КЕЧ, Заря – АПОЕЛ – 2:0
- 1975: КУ, Черноморец – Лацио – 1:0
- 1976: КУ, Шахтер – Динамо Берлин – 3:0
- 1984: КЕЧ, Трабзонспор – Днепр – 1:0
- 1988: КВН, Борац – Металлист – 2:0
- 1992: ЛЧ, Шелбурн – Таврия – 0:0
- 1996: КВН, Садам – Нива Винница – 2:1
- 1997: КУ, Даугава – Ворскла – 1:3
- 1998: КВК, Корк Сити – ЦСКА Киев – 2:1
- 1999: КУ, Кривбасс – Шамкир – 3:0
- 2002: КУ, Металлург Запорожья – Биркиркара – 3:0
- 2002: КУ, Металлург Донецк – Вердер – 2:2
- 2004: КУ, Ильичевец – Бананц – 2:0
- 2016: ЛЕ, Александрия – Хайдук – 0:3
- 2017: ЛЕ, Олимпик – ПАОК – 1:1
- 2020: ЛЕ, Арис – Колос – 1:2
- 2020: ЛЕ, Вольфсбург – Десна – 2:0
- 2022: ЛЕ, Днепр-1 – АЭК Ларнака – 1:2
- 2024: ЛК, Олимпия – Полесье – 2:0
- 2026: ЛК, ЛНЗ – Гент
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