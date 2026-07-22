Англия22 июля 2026, 07:26 |
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Челси и Астон Вилла установили новые трансферные рекорды
Лондонцы совершили самую дорогую покупку в своей истории, бирмингемцы – самую дорогую продажу
22 июля 2026, 07:26 |
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23-летний английский атакующий полузащитник Морган Роджерс стал самым дорогим приобретением в истории Челси и самой дорогой продажей в истории Астон Виллы. –
Лондонцы заплатили Астон Вилле за футболиста 137,3 млн евро.
Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Челси
- 137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы)
- 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики)
- 116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона)
- 113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера)
- 100 млн евро – Кай Хаверц (2020/21, из Байера)
- 80.4 млн евро – Уэсли Фофана (2022/23, с Лестер Сити)
- 80 млн евро – Кепа Аррисабалага (2018/19, из Атлетика)
- 70 млн евро – Михаил Мудрик (2022/23, из Шахтера)
- 66 млн евро – Альваро Мората (2017/18, из Реала)
- 65.3 млн евро – Марк Кукурелья (2022/23, из Брайтона)
Топ-10 самых дорогих продаж в истории Астон Виллы
- 137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, в Челси)
- 117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, в Манчестер Сити)
- 77 млн евро – Джон Дуран (2024/25, в Аль-Насру)
- 60 млн евро – Мусса Диаби (2024/25, в Аль-Иттихад)
- 51.5 млн евро – Дуглас Луис (2024/25, к Ювентусу)
- 46.5 млн евро – Кристиан Бентеке (2015/16, в Ливерпуль)
- 45.15 млн евро – Джейкоб Рэмзи (2025/26, в Ньюкасл Юнайтед)
- 41 млн евро – Юри Тилеманс (2026/27, в Манчестер Юнайтед)
- 25 млн евро – Дониелл Мален (2026/27, в Рому)
- 23.7 млн евро – Джейден Филоген (2024/25, в Ипсвич Таун)
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Комментарии 1
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Челсі шаболдається в середині турнірної таблиці, гри нема але хоч перші в Апл хто купляє гравців з шаленими цінниками
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