Челси и Астон Вилла установили новые трансферные рекорды

23-летний английский атакующий полузащитник Морган Роджерс стал самым дорогим приобретением в истории Челси и самой дорогой продажей в истории Астон Виллы. –

Лондонцы заплатили Астон Вилле за футболиста 137,3 млн евро.

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Челси

137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы)

121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики)

116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона)

113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера)

100 млн евро – Кай Хаверц (2020/21, из Байера)

80.4 млн евро – Уэсли Фофана (2022/23, с Лестер Сити)

80 млн евро – Кепа Аррисабалага (2018/19, из Атлетика)

70 млн евро – Михаил Мудрик (2022/23, из Шахтера)

66 млн евро – Альваро Мората (2017/18, из Реала)

65.3 млн евро – Марк Кукурелья (2022/23, из Брайтона)

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Астон Виллы