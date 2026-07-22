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Англия
22 июля 2026, 07:26 |
330
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Челси и Астон Вилла установили новые трансферные рекорды

Лондонцы совершили самую дорогую покупку в своей истории, бирмингемцы – самую дорогую продажу

22 июля 2026, 07:26 |
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Челси и Астон Вилла установили новые трансферные рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс
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23-летний английский атакующий полузащитник Морган Роджерс стал самым дорогим приобретением в истории Челси и самой дорогой продажей в истории Астон Виллы. –

Лондонцы заплатили Астон Вилле за футболиста 137,3 млн евро.

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Челси

  • 137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы)
  • 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики)
  • 116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона)
  • 113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера)
  • 100 млн евро – Кай Хаверц (2020/21, из Байера)
  • 80.4 млн евро – Уэсли Фофана (2022/23, с Лестер Сити)
  • 80 млн евро – Кепа Аррисабалага (2018/19, из Атлетика)
  • 70 млн евро – Михаил Мудрик (2022/23, из Шахтера)
  • 66 млн евро – Альваро Мората (2017/18, из Реала)
  • 65.3 млн евро – Марк Кукурелья (2022/23, из Брайтона)

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Астон Виллы

  • 137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, в Челси)
  • 117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, в Манчестер Сити)
  • 77 млн ​​евро – Джон Дуран (2024/25, в Аль-Насру)
  • 60 млн евро – Мусса Диаби (2024/25, в Аль-Иттихад)
  • 51.5 млн евро – Дуглас Луис (2024/25, к Ювентусу)
  • 46.5 млн евро – Кристиан Бентеке (2015/16, в Ливерпуль)
  • 45.15 млн евро – Джейкоб Рэмзи (2025/26, в Ньюкасл Юнайтед)
  • 41 млн евро – Юри Тилеманс (2026/27, в Манчестер Юнайтед)
  • 25 млн евро – Дониелл Мален (2026/27, в Рому)
  • 23.7 млн ​​евро – Джейден Филоген (2024/25, в Ипсвич Таун)
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Морган Роджерс Челси Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ рекорд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Челсі шаболдається в середині турнірної таблиці,  гри нема але хоч перші в Апл хто купляє гравців з шаленими цінниками
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