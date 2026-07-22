ФОТО. Энцо Фернандес нарушил молчание после удаления в финале ЧМ
Полузащитник сборной Аргентины обратился к болельщикам
Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес опубликовал эмоциональное обращение после поражения от Испании в финале чемпионата мира.
Футболист «Челси» был удален, получив две желтые карточки: сначала за споры с арбитром, а затем за грубый фол против защитника сборной Испании Пау Кубарси.
«Со временем понимаешь, что есть нечто гораздо большее, чем просто результат. Соревноваться – это не только побеждать, но и отдавать все ради футболки и никогда не сдаваться», – написал аргентинец.
Фернандес поблагодарил болельщиков за безусловную поддержку и назвал выступления за национальную команду величайшей честью в своей карьере. При этом игрок напрямую не прокомментировал собственное удаление и поведение аргентинцев после финального свистка.
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