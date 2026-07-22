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22 июля 2026, 04:12 |
314
0

ФОТО. Энцо Фернандес нарушил молчание после удаления в финале ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины обратился к болельщикам

22 июля 2026, 04:12 |
314
0
ФОТО. Энцо Фернандес нарушил молчание после удаления в финале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес опубликовал эмоциональное обращение после поражения от Испании в финале чемпионата мира.

Футболист «Челси» был удален, получив две желтые карточки: сначала за споры с арбитром, а затем за грубый фол против защитника сборной Испании Пау Кубарси.

«Со временем понимаешь, что есть нечто гораздо большее, чем просто результат. Соревноваться – это не только побеждать, но и отдавать все ради футболки и никогда не сдаваться», – написал аргентинец.

Фернандес поблагодарил болельщиков за безусловную поддержку и назвал выступления за национальную команду величайшей честью в своей карьере. При этом игрок напрямую не прокомментировал собственное удаление и поведение аргентинцев после финального свистка.

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фото Энцо Фернандес сборная Аргентины по футболу чемпионат мира по футболу Челси
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
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