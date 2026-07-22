ФОТО. Роскошная Дилетта Леотта поразила образом рядом с Антонио Конте

Известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта поделилась в Instagram яркими фотографиями с финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

34-летняя журналистка работала в студии DAZN на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Одним из приглашенных экспертов трансляции стал Антонио Конте, с которым Дилетта сделала совместное селфи.

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Леотта появилась перед камерами в эффектном черном платье с золотым украшением. Также ведущая поочередно примерила футболки сборных Испании и Аргентины.

«Эмоции, истории, футбол. Спасибо за это путешествие», – подписала публикацию Дилетта. Ее фотографии привлекли внимание многочисленных поклонников, а аудитория итальянки в Instagram насчитывает около 9,4 миллиона подписчиков.