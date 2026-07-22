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22 июля 2026, 03:33 | Обновлено 22 июля 2026, 03:39
335
0

ФОТО. Роскошная Дилетта Леотта поразила образом рядом с Антонио Конте

Итальянская ведущая работала на финальном матче чемпионата мира

22 июля 2026, 03:33 | Обновлено 22 июля 2026, 03:39
335
0
ФОТО. Роскошная Дилетта Леотта поразила образом рядом с Антонио Конте
Instagram. Дилетта Леотта
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Известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта поделилась в Instagram яркими фотографиями с финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

34-летняя журналистка работала в студии DAZN на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Одним из приглашенных экспертов трансляции стал Антонио Конте, с которым Дилетта сделала совместное селфи.

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Леотта появилась перед камерами в эффектном черном платье с золотым украшением. Также ведущая поочередно примерила футболки сборных Испании и Аргентины.

«Эмоции, истории, футбол. Спасибо за это путешествие», – подписала публикацию Дилетта. Ее фотографии привлекли внимание многочисленных поклонников, а аудитория итальянки в Instagram насчитывает около 9,4 миллиона подписчиков.

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фото девушки чемпионат мира по футболу Дилетта Леотта Антонио Конте
Максим Лапченко Источник: Instagram
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