ФОТО. Девушка звезды Челси показала фигуру в прозрачном топе
Оливия Холдер отпраздновала 24-летие вместе с Коулом Палмером
Девушка футболиста «Челси» Коула Палмера – Оливия Холдер – опубликовала в Instagram яркие фотографии с празднования своего 24-летия.
Британская модель и инфлюенсер позировала в эффектном прозрачном топе на фоне светящейся цифры 24. Судя по публикации, праздник стал сюрпризом, подготовленным близкими девушки.
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На одном из кадров рядом с именинницей появился Палмер. Футболист выбрал повседневный образ, а компанию паре составили их две собаки.
Оливия регулярно делится с подписчиками фотографиями из путешествий и кадрами своей повседневной жизни. Ее аудитория в Instagram насчитывает почти 29 тысяч человек.
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