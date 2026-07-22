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22 июля 2026, 02:51 | Обновлено 22 июля 2026, 02:52
170
0

ФОТО. Девушка звезды Челси показала фигуру в прозрачном топе

Оливия Холдер отпраздновала 24-летие вместе с Коулом Палмером

22 июля 2026, 02:51 | Обновлено 22 июля 2026, 02:52
170
0
ФОТО. Девушка звезды Челси показала фигуру в прозрачном топе
Instagram. Оливия Холдер
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Девушка футболиста «Челси» Коула ПалмераОливия Холдер – опубликовала в Instagram яркие фотографии с празднования своего 24-летия.

Британская модель и инфлюенсер позировала в эффектном прозрачном топе на фоне светящейся цифры 24. Судя по публикации, праздник стал сюрпризом, подготовленным близкими девушки.

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На одном из кадров рядом с именинницей появился Палмер. Футболист выбрал повседневный образ, а компанию паре составили их две собаки.

Оливия регулярно делится с подписчиками фотографиями из путешествий и кадрами своей повседневной жизни. Ее аудитория в Instagram насчитывает почти 29 тысяч человек.

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фото Коул Палмер девушки Челси lifestyle чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: The Sun
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