Пятый номер рейтинга ATP, австралийский теннисист Алекс де Минаур и британка Кэти Бултер сыграли романтическую свадьбу в Тоскане спустя 6 лет отношений.

Пока весь мир смотрел финал Уимблдона в мужском одиночном разряде, Кэти и Алекс тайно поженились 12 июля в окружении только семьи и близких друзей, организовав закрытую церемонию в английском графстве Лестершир (Великобритания), а большое празднование запланировали позднее в Тоскане.

Церемония в Вудхаусе, по словам Бултер, была «самой трогательной частью всего происходящего»: собрание самых близких родственников пары в церкви, расположенной всего в нескольких шагах от дома, где она выросла. Причина проведения двух церемоний была трогательной: у дедушки Бултер деменция, и его недавно перевели в дом престарелых после пребывания в больнице, но пройти с ним по проходу было мечтой, которую она лелеяла с детства. Хотя семья опасалась, что он может быть не в состоянии присутствовать на свадьбе, утром в день церемонии он проснулся и сказал всем в доме престарелых, что это «день свадьбы».

«Это буквально заставило меня поплакать», – говорит Бултер. В конце концов, мать невесты проводила ее к алтарю, прежде чем передать ее дедушке, который затем передал ее де Минауру.

«Это было все, о чем я могла мечтать», – говорит Боултер.

Проведения торжества в Тоскане было в Борго Санто Пьетро, ​​в старом поместье, которому около 800 лет.

На самой церемонии, проходившей среди руин поместья, отказались от традиционных чтений, сосредоточившись вместо этого на истории самих молодоженов. Как выразился де Минаур, это было своего рода собрание рассказов о том, «как все сложилось, каковы наши ценности, что мы считаем важным».

ФОТО. Пятый номер рейтинга ATP сыграл романтическую свадьбу в Тоскане