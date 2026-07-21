Инфантино обратился к сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал поражение сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года против сборной Испании (0:1 в дополнительное время):

«Спасибо, Аргентина! Какой невероятный чемпионат мира по футболу для Аргентины! Незабываемые камбэки и боевой дух вдохновили миллионы людей и подарили футбольным болельщикам всего мира моменты, которые они никогда не забудут.

Возвращение в финал чемпионата мира по футболу после завоевания трофея в 2022 году является свидетельством вашего неизменного мастерства. Спасибо вам за то, что помогли сделать этот чемпионат мира таким особенным и боролись с такой страстью до самого финального свистка».