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Чемпионат мира
21 июля 2026, 23:59 | Обновлено 22 июля 2026, 00:08
364
0

Инфантино обратился к сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026

Президент ФИФА благодарен команде за турнир

21 июля 2026, 23:59 | Обновлено 22 июля 2026, 00:08
364
0
Инфантино обратился к сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал поражение сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года против сборной Испании (0:1 в дополнительное время):

«Спасибо, Аргентина! Какой невероятный чемпионат мира по футболу для Аргентины! Незабываемые камбэки и боевой дух вдохновили миллионы людей и подарили футбольным болельщикам всего мира моменты, которые они никогда не забудут.

Возвращение в финал чемпионата мира по футболу после завоевания трофея в 2022 году является свидетельством вашего неизменного мастерства. Спасибо вам за то, что помогли сделать этот чемпионат мира таким особенным и боролись с такой страстью до самого финального свистка».

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Джанни Инфантино сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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