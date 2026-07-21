ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ выложил более 20 млн за лидера Лестера

«Ипсвич Таун» сообщил на официальных страницах клуба о переходе Абдула Фатаву из «Лестер Сити».

22-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2031 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 23,45 млн евро.

Этим летом Фатаву принял участие во всех четырех матчах сборной Ганы на чемпионате мира, в том числе сыграл против Англии на групповом этапе. Всего на его счету 32 матча за национальную команду и три забитых мяча.

В своей карьере он также выступал в Лиге чемпионов в составе португальского «Спортинга». В сезоне-2023/24 Фатаву на правах аренды присоединился к «Лестеру» и стал одним из ключевых игроков команды, которая выиграла Чемпионшип и вернулась в Премьер-лигу вместе с «Ипсвичем». По итогам того сезона его признали лучшим молодым игроком клуба.

В сезоне-2024/25 он провел 11 матчей в АПЛ, но кампанию испортила травма. В следующем сезоне он отметился девятью голами.

На международном уровне Фатаву был признан лучшим игроком Кубка африканских наций U-20 в 2021 году, помогая Гане выиграть турнир. В том же году он дебютировал за национальную сборную.

Также он входил в состав сборной Ганы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где провел один матч, а на ЧМ-2026 в Северной Америке сыграл во всех четырех поединках своей команды.