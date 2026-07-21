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Чемпионат мира
21 июля 2026, 23:57 | Обновлено 22 июля 2026, 00:58
248
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Алексис МАКАЛЛИСТЕР: «Мы были так близко... Именно поэтому это так больно»

Полузащитник сборной Аргентины прокомментировал поражение от Испании

21 июля 2026, 23:57 | Обновлено 22 июля 2026, 00:58
248
0
Алексис МАКАЛЛИСТЕР: «Мы были так близко... Именно поэтому это так больно»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер прокомментировал поражение от сборной Испании (0:1 в дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Мы были так близки… Именно поэтому это так больно. Но никто не отнимет у нас всего того, что мы пережили во время этого чемпионата мира. То, что мы чувствовали, — это нечто невероятное. Нам пришлось страдать, были трудности, но мы преодолели их ВМЕСТЕ. Пожалуйста, давайте никогда не забудем об этом: ВМЕСТЕ мы сильнее всех.

Есть моменты, которые навсегда остаются в нашей жизни и в наших сердцах. Так же, как я никогда не забуду тот день 2022 года, когда, с нашей медалью чемпионов мира, мы вместе с нашими болельщиками бежали по улицам Буэнос-Айреса, плакали и радовались, этот чемпионат также оставил нам два незабываемых образа, которые отражают привязанность людей к этой сборной и являются бальзамом для души всех аргентинцев.

Первый — это когда, получив медали вице-чемпионов мира, аргентинцы на стадионе начали безумно петь. Родственники, друзья и болельщики сделали так, что любое другое празднование отошло на второй план. Второй — это встреча в Буэнос-Айресе. Под дождем, в холоде, но с любовью к нашей стране и к этой сборной, которую ничто не могло затмить. Извините, что говорю это так, но вы совершенно сумасшедшие — и нам это очень нравится!

Давайте поплачем, потому что мы – аргентинцы, и мы всегда хотим побеждать. Но после слёз давайте поднимемся, объединимся и пойдём дальше, потому что всё это ещё продолжается. И на днях моя мама напомнила мне народную поговорку: «Не бойся игры, в которой есть реванш».

Напоследок — моя вечная благодарность нашим родным, друзьям, тем, кто тихо работает на благо этой сборной, и всем, кто сопровождает нас в течение года — и в радости, и в горе. Вы — огромная часть того, кем мы являемся.

Спасибо всем аргентинцам за каждое сообщение с любовью и поддержкой. Вы даже не представляете, насколько вы важны на этом пути.

А также спасибо тем, кто из других стран присылает нам сообщения, насмехаясь или радуясь нашему горю. Невольно они помогают нам каждый день испытывать всё большую гордость за то, что мы — аргентинцы».

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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