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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 23:50 | Обновлено 21 июля 2026, 23:51
46
0

Александр АНТОНЕНКО: «Получилась действительно боевая игра»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал ничью против «Левого Берега»

21 июля 2026, 23:50 | Обновлено 21 июля 2026, 23:51
46
0
Александр АНТОНЕНКО: «Получилась действительно боевая игра»
ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко
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Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал ничью против киевского «Левого берега» (2:2) в товарищеском матче.

– Александр Сергеевич, сегодня «Оболонь» провела очередной контрольный матч, на этот раз против представителя УПЛ. Насколько вы довольны увиденным?

– Спасибо сопернику. Получилась действительно боевая игра – напряженная от первой до последней минуты. Для нас было важно увидеть, кто способен выдержать полноценные 90 минут. Доволен тем, что футболисты, на которых мы рассчитываем, справились с этой задачей.

– Предыдущие контрольные матчи команда проводила в формате четырёх таймов по 30 минут, а теперь уже классические 90 минут. Почему решили перейти к такому формату?

– Это уже другой этап подготовки. Если раньше нашей главной задачей было набрать необходимый объем работы – как с мячом, так и без него, то сейчас акценты изменились. Мы хотели увидеть структуру игры, оценить взаимодействие футболистов и понять, кто уже готов помогать команде в чемпионате.

– Оба гола «Оболонь» забила после стандартных положений. Насколько вы довольны выполнением этих эпизодов?

– Мы постоянно работаем над стандартами. В современном футболе это очень важный компонент игры, который часто решает исход матчей. Приятно, что сегодня те наработки, которые мы отрабатываем на тренировках, дали результат.

– Дебютным голом за «Оболонь» отличился Виталий Ермаков. Для защитника он довольно регулярно забивает. Это одно из его сильных качеств?

– Да, у него хорошее чувство момента. Не каждому защитнику это присуще. Кроме того, Виталий – универсальный футболист, который может закрыть не одну позицию на поле.

– Во втором тайме после стандартного положения забил ещё один защитник – Андрей Ломницкий.

– Эту комбинацию мы также отрабатывали. Была хорошая передача, а Андрею оставалось правильно сыграть по мячу. Он молодец – вышел на поле и отличился забитым мячом.

– В конце встречи эмоции на поле значительно обострились. Чем это объясните?

– Это матч между командами, представляющими Премьер-лигу. Никто не хочет проигрывать даже в контрольных матчах. Эмоции иногда бывают излишними, но без них футбол невозможен.

– Сегодня свой день рождения отмечал Александр Фещенко, получивший две желтые карточки. Уже успели поговорить с ним?

– Мы поздравили его ещё перед матчем. А что касается карточек – бывают такие моменты. Не думаю, что здесь есть о чём много говорить.

– Дал ли матч против «Левого Берега» больше информации, чем предыдущие контрольные матчи?

– Да, безусловно. Именно поэтому мы и договорились провести заключительный этап подготовки против команд Премьер-лиги. Такие матчи позволяют лучше оценить готовность футболистов к официальным встречам.

– Чего ожидаете от следующего спарринга с «Кудривкой»?

– Формат будет таким же – 90 минут. Сейчас уже нет необходимости увеличивать игровое время. Мы постепенно выходим на режим, максимально приближенный к чемпионату. Нужно определить оптимальный состав, понять, кто готов проводить больше времени на поле, а кто может усилить игру. Думаю, матч с «Кудривкой» даст нам ответы на эти вопросы.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
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