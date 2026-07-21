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Major League Soccer
21 июля 2026, 22:18 | Обновлено 21 июля 2026, 22:19
527
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ман Юнайтед заменил украинца в клубе MLS

Эрик Байи перешел в «Коламбус Крю» после ухода Евгения Чеберка

21 июля 2026, 22:18 | Обновлено 21 июля 2026, 22:19
527
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ман Юнайтед заменил украинца в клубе MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Байи
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32-летний защитник Эрик Байи нашел новый клуб после ухода из испанского «Овьедо»: футболист стал новым игроком американского «Коламбус Крю».

Контракт Эрика с «Коламбус Крю» рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления соглашения еще на два сезона.

В составе испанского «Овьедо» защитник провел прошлый сезон. За представителя Ла Лиги Байи отыграл 16 матчей и забил один мяч.

Также в своей карьере Эрик защищал цвета «Бешикташа», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала», «Эспаньола» и «Марселя».

Именно во время выступлений за «Манчестер Юнайтед» Байи завоевал свои единственные клубные трофеи: Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

Ранее защитник вызывался в сборную Кот-д’Ивуара (49 матчей), с которой он стал чемпионом Африки в 2015 году.

Напомним, что ранее «Коламбус Крю» покинул украинский защитник Евгений Чеберко, который перебрался в «Лос-Анджелес».

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трансферы Major League Soccer (MLS) Коламбус Крю свободный агент Эрик Байи Овьедо Евгений Чеберко
Андрей Витренко Источник
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