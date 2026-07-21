ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ман Юнайтед заменил украинца в клубе MLS
Эрик Байи перешел в «Коламбус Крю» после ухода Евгения Чеберка
32-летний защитник Эрик Байи нашел новый клуб после ухода из испанского «Овьедо»: футболист стал новым игроком американского «Коламбус Крю».
Контракт Эрика с «Коламбус Крю» рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления соглашения еще на два сезона.
В составе испанского «Овьедо» защитник провел прошлый сезон. За представителя Ла Лиги Байи отыграл 16 матчей и забил один мяч.
Также в своей карьере Эрик защищал цвета «Бешикташа», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала», «Эспаньола» и «Марселя».
Именно во время выступлений за «Манчестер Юнайтед» Байи завоевал свои единственные клубные трофеи: Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
Ранее защитник вызывался в сборную Кот-д’Ивуара (49 матчей), с которой он стал чемпионом Африки в 2015 году.
Напомним, что ранее «Коламбус Крю» покинул украинский защитник Евгений Чеберко, который перебрался в «Лос-Анджелес».
Adding to the Black & Gold backline ➕⚔️— The Crew (@ColumbusCrew) July 17, 2026
The Columbus Crew have acquired defender Eric Bailly, who most recently played for Spain’s Real Oviedo and possesses 12 seasons of experience combined between La Liga and the English Premier League.
📰: https://t.co/2f7Cw8dw7z pic.twitter.com/KoT3IZIDgP
Bringing his X-factor to Cbus 🤩 pic.twitter.com/5mqbxR73TB— The Crew (@ColumbusCrew) July 17, 2026
A seasoned player ready to bring success to Columbus ✨ pic.twitter.com/HSzGALB9b4— The Crew (@ColumbusCrew) July 17, 2026
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