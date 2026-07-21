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Major League Soccer
21 июля 2026, 21:44 | Обновлено 21 июля 2026, 21:55
316
0

ОФИЦИАЛЬНО. Из Ла Лиги в MLS. Экс-игрок сборной Испании покинул Европу

Браис Мендес – игрок «Коламбус Крю»

21 июля 2026, 21:44 | Обновлено 21 июля 2026, 21:55
316
0
ОФИЦИАЛЬНО. Из Ла Лиги в MLS. Экс-игрок сборной Испании покинул Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Браис Мендес
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Американский клуб «Коламбус Крю» официально объявил о переходе 29-летнего полузащитника Браиса Мендеса из «Реал Сосьедад».

Мендес подписал контракт с новым клубом до лета 2029 года с опцией продления сотрудничества еще на сезон.

Портал Transfermarkt сообщил, что за трансфер Браиса «Реал Сосьедад» получил шесть миллионов евро.

Мендес провел в составе «Реал Сосьедад» полноценные четыре сезона: 166 матчей, 33 гола и 24 ассиста. Вместе с клубом Браис выиграл единственный в карьере трофей – Кубок Испании 2025/26.

Браис – воспитанник «Сельты», отыгравший за клуб 166 матчей (22 гола, 18 ассистов). Также на счету Мендеса четыре поединка за сборную Испании и один гол.

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Коламбус Крю Major League Soccer (MLS) Реал Сосьедад трансферы трансферы Ла Лиги Браис Мендес
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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