ОФИЦИАЛЬНО. Из Ла Лиги в MLS. Экс-игрок сборной Испании покинул Европу
Браис Мендес – игрок «Коламбус Крю»
Американский клуб «Коламбус Крю» официально объявил о переходе 29-летнего полузащитника Браиса Мендеса из «Реал Сосьедад».
Мендес подписал контракт с новым клубом до лета 2029 года с опцией продления сотрудничества еще на сезон.
Портал Transfermarkt сообщил, что за трансфер Браиса «Реал Сосьедад» получил шесть миллионов евро.
Мендес провел в составе «Реал Сосьедад» полноценные четыре сезона: 166 матчей, 33 гола и 24 ассиста. Вместе с клубом Браис выиграл единственный в карьере трофей – Кубок Испании 2025/26.
Браис – воспитанник «Сельты», отыгравший за клуб 166 матчей (22 гола, 18 ассистов). Также на счету Мендеса четыре поединка за сборную Испании и один гол.
Technical brilliance and game-breaking ability. Bienvenido al club, Brais Méndez ⚡️— The Crew (@ColumbusCrew) July 2, 2026
The Columbus Crew have acquired Brais Méndez as a Designated Player from La Liga’s Real Sociedad.
📰: https://t.co/LMKoXqK2xu pic.twitter.com/iOXJTZPM65
A new playmaker in the midfield. ⚡️@ColumbusCrew add Brais Méndez as a Designated Player. 🇪🇸 pic.twitter.com/apNkMiVCfn— Major League Soccer (@MLS) July 2, 2026
High caliber quality coming to Columbus 🔋 pic.twitter.com/mP0LmCRkcc— The Crew (@ColumbusCrew) July 2, 2026
Net finder. Chance creator 💥 pic.twitter.com/5DwjtvFmTx— The Crew (@ColumbusCrew) July 2, 2026
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