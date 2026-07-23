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  4. Реал перепишет историю. Самый дорогой трансфер за 250 млн евро
Испания
23 июля 2026, 04:32 |
509
0

Реал перепишет историю. Самый дорогой трансфер за 250 млн евро

Мадридцы больше всего хотят подписать Олисе

23 июля 2026, 04:32 |
509
0
Реал перепишет историю. Самый дорогой трансфер за 250 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Мадридский «Реал» может осуществить самый дорогой трансфер в истории футбола уже этим летом. Руководство «сливочных» рассматривает возможность подписания вингера «Баварии» Майкла Олисе.

По информации испанских СМИ, президент клуба Флорентино Перес готов выделить на трансфер француза до 250 миллионов евро. Если сделка состоится, она побьет рекордный переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который в 2017 году обошелся в 222 миллиона евро.

Сообщается, что 24-летний Олисе является главной трансферной целью «Реала» для усиления правого фланга атаки. В прошлом сезоне француз провел 52 матча, забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу.

По данным источника, сам футболист якобы хотел бы продолжить карьеру именно в «Реале» и уже сообщил об этом людям из своего окружения.

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Майкл Олисе трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Бавария
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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