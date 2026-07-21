Финал ЧМ-2026 стал матчем с самым большим количеством фолов на турнире

Финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины стал рекордным на турнире по количеству фолов (46).

На 2 фола меньше было зафиксировано в игре группового этапа между сборными Гаити и Шотландии (44), на 3 – в 1/8 финала между сборными Швейцарии и Колумбии (43).

Матчи ЧМ-2026 с наибольшим количеством фолов

46 – финал, Испания – Аргентина

44 – групповой этап, Гаити – Шотландия

43 – 1/8 финала, Швейцария – Колумбия

38 – групповой этап, Англия – Гана

38 – 1/8 финала, Канада – Марокко

34 – 1/16 финала, Бельгия – Сенегал

33 – 1/16 финала, Нидерланды – Марокко

32 – групповой этап, Швейцария – Канада

32 – четвертьфинал, Аргентина – Швейцария

31 – групповой этап, Панама – Хорватия

Поединок 1/8 финала между сборными Канады и Марокко стал рекордным на турнире по количеству желтых карточек (8).

Матчи ЧМ-2026 с наибольшим количеством желтых карточек

8 – 1/8 финала, Канада – Марокко

7 – групповой этап, США – Австралия

7 – групповой этап, Египет – Иран

6 – групповой этап, США – Парагвай

6 – групповой этап, Эквадор – Кюрасао

6 – 1/8 финала, Мексика – Англия

5 – групповой этап, Канада – Босния и Герцеговина

5 – групповой этап, ДР Конго – Узбекистан

5 – 1/16 финала, Бразилия – Япония

5 – 1/16 финала, Колумбия – Гана

Most fouls in a single game at the 2026 World Cup. 🤕 pic.twitter.com/TCbP1eeE0S — Squawka (@Squawka) July 21, 2026