Финал ЧМ-2026 стал матчем с самым большим количеством фолов на турнире
Вспомним поединки мундиаля с наибольшим количеством фолов и желтых карт
Финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины стал рекордным на турнире по количеству фолов (46).
На 2 фола меньше было зафиксировано в игре группового этапа между сборными Гаити и Шотландии (44), на 3 – в 1/8 финала между сборными Швейцарии и Колумбии (43).
Матчи ЧМ-2026 с наибольшим количеством фолов
- 46 – финал, Испания – Аргентина
- 44 – групповой этап, Гаити – Шотландия
- 43 – 1/8 финала, Швейцария – Колумбия
- 38 – групповой этап, Англия – Гана
- 38 – 1/8 финала, Канада – Марокко
- 34 – 1/16 финала, Бельгия – Сенегал
- 33 – 1/16 финала, Нидерланды – Марокко
- 32 – групповой этап, Швейцария – Канада
- 32 – четвертьфинал, Аргентина – Швейцария
- 31 – групповой этап, Панама – Хорватия
Поединок 1/8 финала между сборными Канады и Марокко стал рекордным на турнире по количеству желтых карточек (8).
Матчи ЧМ-2026 с наибольшим количеством желтых карточек
- 8 – 1/8 финала, Канада – Марокко
- 7 – групповой этап, США – Австралия
- 7 – групповой этап, Египет – Иран
- 6 – групповой этап, США – Парагвай
- 6 – групповой этап, Эквадор – Кюрасао
- 6 – 1/8 финала, Мексика – Англия
- 5 – групповой этап, Канада – Босния и Герцеговина
- 5 – групповой этап, ДР Конго – Узбекистан
- 5 – 1/16 финала, Бразилия – Япония
- 5 – 1/16 финала, Колумбия – Гана
Most fouls in a single game at the 2026 World Cup. 🤕 pic.twitter.com/TCbP1eeE0S— Squawka (@Squawka) July 21, 2026
Most yellow cards in a single game at the 2026 World Cup. 🟨 pic.twitter.com/XmOEWdpnS8— Squawka (@Squawka) July 21, 2026
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