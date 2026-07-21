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Чемпионат мира
21 июля 2026, 21:29 | Обновлено 21 июля 2026, 21:31
282
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Финал ЧМ-2026 стал матчем с самым большим количеством фолов на турнире

Вспомним поединки мундиаля с наибольшим количеством фолов и желтых карт

21 июля 2026, 21:29 | Обновлено 21 июля 2026, 21:31
282
2 Comments
Финал ЧМ-2026 стал матчем с самым большим количеством фолов на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
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Финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины стал рекордным на турнире по количеству фолов (46).

На 2 фола меньше было зафиксировано в игре группового этапа между сборными Гаити и Шотландии (44), на 3 – в 1/8 финала между сборными Швейцарии и Колумбии (43).

Матчи ЧМ-2026 с наибольшим количеством фолов

  • 46 – финал, Испания – Аргентина
  • 44 – групповой этап, Гаити – Шотландия
  • 43 – 1/8 финала, Швейцария – Колумбия
  • 38 – групповой этап, Англия – Гана
  • 38 – 1/8 финала, Канада – Марокко
  • 34 – 1/16 финала, Бельгия – Сенегал
  • 33 – 1/16 финала, Нидерланды – Марокко
  • 32 – групповой этап, Швейцария – Канада
  • 32 – четвертьфинал, Аргентина – Швейцария
  • 31 – групповой этап, Панама – Хорватия

Поединок 1/8 финала между сборными Канады и Марокко стал рекордным на турнире по количеству желтых карточек (8).

Матчи ЧМ-2026 с наибольшим количеством желтых карточек

  • 8 – 1/8 финала, Канада – Марокко
  • 7 – групповой этап, США – Австралия
  • 7 – групповой этап, Египет – Иран
  • 6 – групповой этап, США – Парагвай
  • 6 – групповой этап, Эквадор – Кюрасао
  • 6 – 1/8 финала, Мексика – Англия
  • 5 – групповой этап, Канада – Босния и Герцеговина
  • 5 – групповой этап, ДР Конго – Узбекистан
  • 5 – 1/16 финала, Бразилия – Япония
  • 5 – 1/16 финала, Колумбия – Гана
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Ну і плюс 30 хвилин матчу зарішали. Здається 15 фолів були в екстра таймах
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Аргентина Англія - найбільше фолів в першому таймі
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