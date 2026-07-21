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  4. Массимилиано Аллегри не пришел на первую встречу с болельщиками Наполи
Италия
21 июля 2026, 21:24 |
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Массимилиано Аллегри не пришел на первую встречу с болельщиками Наполи

Тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри заболел

21 июля 2026, 21:24 |
400
0
Массимилиано Аллегри не пришел на первую встречу с болельщиками Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри
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Сегодня вечером должна была состояться презентация нового тренера Массимилиано Аллегри для болельщиков «Наполи», но мероприятие было отменено из-за болезни специалиста.

Бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» должен был выйти на сцену на предсезонном тренировочном сборе в Димаро, где он вместе со своим штабом отвечал бы на вопросы. Однако мероприятие было отменено, поскольку Аллегри страдает от симптомов гриппа.

Ранее Аллегри был представлен на мероприятии в Неаполе, но тогда в легендарном театре Сан-Карло были только СМИ и VIP-гости.

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Массимилиано Аллегри Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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