Массимилиано Аллегри не пришел на первую встречу с болельщиками Наполи
Тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри заболел
Сегодня вечером должна была состояться презентация нового тренера Массимилиано Аллегри для болельщиков «Наполи», но мероприятие было отменено из-за болезни специалиста.
Бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» должен был выйти на сцену на предсезонном тренировочном сборе в Димаро, где он вместе со своим штабом отвечал бы на вопросы. Однако мероприятие было отменено, поскольку Аллегри страдает от симптомов гриппа.
Ранее Аллегри был представлен на мероприятии в Неаполе, но тогда в легендарном театре Сан-Карло были только СМИ и VIP-гости.
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