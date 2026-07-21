Массимилиано Аллегри не пришел на первую встречу с болельщиками Наполи

Сегодня вечером должна была состояться презентация нового тренера Массимилиано Аллегри для болельщиков «Наполи», но мероприятие было отменено из-за болезни специалиста.

Бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» должен был выйти на сцену на предсезонном тренировочном сборе в Димаро, где он вместе со своим штабом отвечал бы на вопросы. Однако мероприятие было отменено, поскольку Аллегри страдает от симптомов гриппа.

Ранее Аллегри был представлен на мероприятии в Неаполе, но тогда в легендарном театре Сан-Карло были только СМИ и VIP-гости.