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  4. Алексей Сыч – о переходе в Динамо: «Надо выходить из зоны комфорта»
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 20:56 | Обновлено 21 июля 2026, 21:04
934
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Алексей Сыч – о переходе в Динамо: «Надо выходить из зоны комфорта»

Алексей Сыч дал первый комментарий после трансфера

21 июля 2026, 20:56 | Обновлено 21 июля 2026, 21:04
934
1 Comments
Алексей Сыч – о переходе в Динамо: «Надо выходить из зоны комфорта»
ФК Динамо Киев. Алексей Сыч
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Защитник Алексей Сыч поделился первыми впечатлениями после перехода в «Динамо».

– Какие твои первые впечатления от первых минут, первых мгновений пребывания в нашем клубе?

– Очень счастлив присоединиться к такому большому клубу. Эмоции положительные, хорошие впечатления.

– Расскажи, как вообще проходил этот процесс, как ты узнал об интересе «Динамо», насколько быстро все происходило?

– Я был на собрании в Словении с «Карпатами». После одной из контрольных игр мне набрал агент, сказал, что есть такое предложение, не против ли я. Я сказал: «Конечно, почему бы нет». И буквально за день-два все сложилось.

– Мы уже увидели, что ты выбрал пятый игровой номер. Расскажи, почему именно выбор пал на него?

– Честно, не знаю. Хотел что-то поменять. Всегда был 77-й. Ни к чему не привязывался, просто выбрал пятый номер.

– Ты уже пообщался с тренерским штабом, возможно, с будущими партнерами по команде? Была ли уже какая-то коммуникация?

– С тренерами еще не общался. С ребятами некоторыми переписывался, спрашивали, что и как.

– Давали советы по поводу того, как адаптироваться в команде, как привыкнуть?

– Да нет. По сути, у меня там есть много друзей, много знакомых, поэтому адаптации как таковой, я думаю, не потребуется.

– Ты практически всю свою карьеру в профессиональном футболе провел во Львове. Сейчас новый город, новый опыт, новая среда. Ты готов к этому новому вызову в карьере?

– Да, я думаю, готов. Как говорится, новый город – новые возможности. Надо что-нибудь менять, выходить из зоны комфорта. Так ты станешь сильнее.

– Какие твои амбиции сейчас? Что ты будешь считать успешным выступлением в составе такого титулованного клуба, как «Динамо»?

– Чемпионство.

– «Динамо» уже прошло летние сборы, сыграло два матча квалификации Лиги Европы. Может ли это добавить трудности в процессе адаптации, поскольку ты только прошел летние сборы в предыдущем клубе?

– Не знаю, не могу сказать. Это уже будет по факту, когда я присоединюсь к команде. Мне нужно ознакомиться с требованиями тренера. Буду адаптироваться.

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Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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