Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов? Концерт «какой-то собаки» важнее – шокирующий факт из Литвы
Лига чемпионов
21 июля 2026, 20:33 | Обновлено 21 июля 2026, 20:43
1294
1

Лига чемпионов? Концерт «какой-то собаки» важнее – шокирующий факт из Литвы

Исторический старт Кауно Жальгирис в Лиге чемпионов выдался скандальным…

21 июля 2026, 20:33 | Обновлено 21 июля 2026, 20:43
1294
1 Comments
Лига чемпионов? Концерт «какой-то собаки» важнее – шокирующий факт из Литвы
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Ни разу в истории футбольный клуб из Литвы не играл в основной сетке Лиги чемпионов. Как бы не менялись форматы этого престижного соревнования, какие бы команды туда не пробивались, но для литовцев долгие-долгие годы, увы, путь в этот турнир оставался закрытым. Просто из-за неспособности пройти многочисленные квалификационные раунды.

Трижды в истории литовские футбольные клубы останавливались за шаг до основной (групповой) стадии Лиги чемпионов. В сезоне-2008/09 после громкой сенсации во втором раунде квалификации (обыграли шотландский «Рейнджерс» – 0:0, 2:1) ФБК «Каунас» споткнулся на датском «Ольборге». Затем в сезонах-2011/12 и 2012/13 дважды к историческому достижению был близок «Экранас» из города Паневежис, но оба раза в третьем раунде квалификации уступал (сперва БАТЭ, а годом позднее – «Андерлехту»).

По итогам розыгрыша литовской ТопЛиги-2025 чемпионом страны впервые в истории стал «Кауно Жальгирис» – довольно молодой клуб, пока еще малоизвестный за пределами своей родины. Вряд ли кого-то из числа фанатов спорта удивишь названием «Жальгирис», однако подавляющее большинство сразу же отметит, что их первая ассоциация связана исключительно с баскетбольной командой – невероятно сильной и такой, которая добивалась больших успехов и признания в Евролиге.

На футбольной карте Литвы «Жальгирис» из Каунаса объявился лишь в 2015 году. Именно тогда местная футбольная команда, созданная в 2004-м и поначалу имевшая название «Спирис», стала частью баскетбольного клуба «Жальгирис» Каунас и сменила название на «Кауно Жальгирис», получив также возможность выступать в элитном дивизионе чемпионата страны.

И вот в минувшем году «Кауно Жальгирис» под руководством Эйвинаса Черняускаса впервые выиграл чемпионат, завоевав право представлять Литву в квалификации Лиги чемпионов-2026/27. Этот старт в самом престижном клубном турнире континента стал для «Кауно Жальгирис» первым, а от того историческим, но не обошлось в нем без скандальных неожиданностей.

Черняускаса в июне нынешнего года успел сменить 51-летний хорват Желько Сопич, с которым «Кауно Жальгирис» и стартовал в Лиге чемпионов. В соперниках по первому квалификационному раунду у литовцев была косовская «Дрита», тамошний чемпион. И, очевидно, в самой Литве и в руководстве клуба не слишком-то верили в проход своих дальше, так как отдали свой домашний стадион под проведение концерта...

Но по факту «Кауно Жальгирис» в упорной борьбе прошел «Дриту» (1:1, 3:2), и теперь вынужден искать домашний стадион, так как его родная арена – «Стадион Дарюса и Гиренаса» – будет занят подготовкой к проведению на нем концерта американского рэпера кубинского происхождения Питбуля (Pitbull), который в эти дни как раз осуществляет мировое турне под названием «I'm Back!».

15min.lt. Стадион Дарюса и Гиренаса

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Кауно Жальгирис» предстоит сыграть против фарерского «Клаксвика». Причем первый поединок, согласно жребию, состоится на поле соперника, а второй литовцы должны будут провести дома. Сначала команды встретятся 21 июля на Фарерских островах, а 29 июля «Кауно Жальгирис» примет оппонента на номинально родной арене, которой точно не станет «Стадион Дарюса и Гиренаса», где 31 июля должен состояться концерт Питбуля.

Вопрос с переносом концерта организаторами даже не рассматривался, так как это мероприятие априори способно принести больше денег, чем футбол. А 48 часов между матчем Лиги чемпионов и началом концерта окажется недостаточно, чтобы все подготовить как нужно, а из футбольного газона и арены сделать полноценную крупную концертную площадку.

В попытке спасти ситуацию «Кауно Жальгирис» обратился к руководству «Клаксвика» с необычной просьбой – поменяться домашними матчами. Обычно команды радуются шансу проводить ответный матч на своем газоне, но здесь ситуация буквально вынуждала литовцев действовать иначе. Однако и тут удача не сопутствовала «Кауно Жальгирис». В фарерском клубе сообщили, что на эти даты у них как раз приходится национальный праздник – День Святого Олафа, что сводит на нет любые планы по проведению ответного матча на островах.

По этой причине принимать «Клаксвик» 29 июля «Кауно Жальгирис», вероятнее всего, будет на небольшом стадионе в Йонаве, которая расположена в 30 километрах от Жальгириса. Эта арена впятеро меньше, нежели родной стадион действующего чемпиона Литвы, и новости об этом крайне разочаровали Желько Сопича, который, комментируя происходящее, лишь пожаловался, что его подопечные будут лишены преимущества играть на родном газоне «из-за концерта какой-то собаки или кого-то еще», добавив: «Лучше я ничего об этом не скажу. Что есть, то есть».

Впрочем, руководство клуба своего наставника не слишком-то и поддержало. Председатель правления «Жальгириса» Мантас Калниетис заявил, что его клуб знал о возможном совпадении дат, но надеялся провести первый матч дома, чтобы избежать подобной нестыковки.

«Для стадиона концерты, подобные этому, являются важным источником дохода, а для жителей города это также прекрасное мероприятие. В конечном итоге, полученный доход укрепляет всю нашу организацию, позволяя нам создать лучшую команду и повысить наши шансы на выход в групповой этап. Это будет единственный концерт на стадионе этим летом, поэтому в последующих турах мы с этой проблемой не столкнемся», – оптимистично заявил Калниетис.

Эдгарас Станкявичюс, президент Литовской футбольной федерации, назвал произошедшее с переносом домашнего матча «Кауно Жальгирис» в другой город из-за концерта Питбуля «действительно досадным явлением», добавив следующее: «Стадион в Йонаве тоже хороший и чистый, но все равно это большая разница. Желание проводить такие важные матчи на домашней арене вполне естественно. Подобные ситуации, безусловно, не способствуют развитию литовского футбола в целом».

С другой стороны, все это ярко иллюстрирует отношение к футболу в Литве, где концерт американского рэпера изначально был в приоритете, нежели потенциальный матч Лиги чемпионов, пускай даже и второго раунда квалификации, что для этой страны не такая уж и обыденность.

Что касается «какой-то собаки», то рэпер Питбуль чуть более недели назад на своем концерте в Лондоне побил мировой рекорд из книги Гиннесса по «самому большому скоплению людей в лысых шапочках».

Getty Images/Global Images Ukraine

Что ж, действительно каждому свое…

Текст: meta.ua

По теме:
Ларн – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Викингур – Хапоэль. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в первых матчах
Кауно Жальгирис статьи Лига чемпионов
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Футбол | 21 июля 2026, 20:59 2
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении

Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21 июля 2026, 08:18 39
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026

Лидером стал Ламин Ямаль

ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
Футбол | 21.07.2026, 03:21
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
Безумные деньги! Названа рекордная сумма, которую ФИФА заработает на ЧМ
Футбол | 21.07.2026, 18:39
Безумные деньги! Названа рекордная сумма, которую ФИФА заработает на ЧМ
Безумные деньги! Названа рекордная сумма, которую ФИФА заработает на ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Футбол | 21.07.2026, 14:56
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Потужно 
Ответить
0
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
20.07.2026, 08:58 1
Футбол
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 164
Футбол
С кем Украина сыграет в четвертьфинале Лиги наций?
С кем Украина сыграет в четвертьфинале Лиги наций?
20.07.2026, 02:10 4
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
21.07.2026, 10:51 16
Футбол
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
20.07.2026, 07:37 21
Футбол
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
20.07.2026, 08:39 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем