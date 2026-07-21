Лига чемпионов? Концерт «какой-то собаки» важнее – шокирующий факт из Литвы

Ни разу в истории футбольный клуб из Литвы не играл в основной сетке Лиги чемпионов. Как бы не менялись форматы этого престижного соревнования, какие бы команды туда не пробивались, но для литовцев долгие-долгие годы, увы, путь в этот турнир оставался закрытым. Просто из-за неспособности пройти многочисленные квалификационные раунды.

Трижды в истории литовские футбольные клубы останавливались за шаг до основной (групповой) стадии Лиги чемпионов. В сезоне-2008/09 после громкой сенсации во втором раунде квалификации (обыграли шотландский «Рейнджерс» – 0:0, 2:1) ФБК «Каунас» споткнулся на датском «Ольборге». Затем в сезонах-2011/12 и 2012/13 дважды к историческому достижению был близок «Экранас» из города Паневежис, но оба раза в третьем раунде квалификации уступал (сперва БАТЭ, а годом позднее – «Андерлехту»).

По итогам розыгрыша литовской ТопЛиги-2025 чемпионом страны впервые в истории стал «Кауно Жальгирис» – довольно молодой клуб, пока еще малоизвестный за пределами своей родины. Вряд ли кого-то из числа фанатов спорта удивишь названием «Жальгирис», однако подавляющее большинство сразу же отметит, что их первая ассоциация связана исключительно с баскетбольной командой – невероятно сильной и такой, которая добивалась больших успехов и признания в Евролиге.

На футбольной карте Литвы «Жальгирис» из Каунаса объявился лишь в 2015 году. Именно тогда местная футбольная команда, созданная в 2004-м и поначалу имевшая название «Спирис», стала частью баскетбольного клуба «Жальгирис» Каунас и сменила название на «Кауно Жальгирис», получив также возможность выступать в элитном дивизионе чемпионата страны.

И вот в минувшем году «Кауно Жальгирис» под руководством Эйвинаса Черняускаса впервые выиграл чемпионат, завоевав право представлять Литву в квалификации Лиги чемпионов-2026/27. Этот старт в самом престижном клубном турнире континента стал для «Кауно Жальгирис» первым, а от того историческим, но не обошлось в нем без скандальных неожиданностей.

Черняускаса в июне нынешнего года успел сменить 51-летний хорват Желько Сопич, с которым «Кауно Жальгирис» и стартовал в Лиге чемпионов. В соперниках по первому квалификационному раунду у литовцев была косовская «Дрита», тамошний чемпион. И, очевидно, в самой Литве и в руководстве клуба не слишком-то верили в проход своих дальше, так как отдали свой домашний стадион под проведение концерта...

Но по факту «Кауно Жальгирис» в упорной борьбе прошел «Дриту» (1:1, 3:2), и теперь вынужден искать домашний стадион, так как его родная арена – «Стадион Дарюса и Гиренаса» – будет занят подготовкой к проведению на нем концерта американского рэпера кубинского происхождения Питбуля (Pitbull), который в эти дни как раз осуществляет мировое турне под названием «I'm Back!».

15min.lt. Стадион Дарюса и Гиренаса

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Кауно Жальгирис» предстоит сыграть против фарерского «Клаксвика». Причем первый поединок, согласно жребию, состоится на поле соперника, а второй литовцы должны будут провести дома. Сначала команды встретятся 21 июля на Фарерских островах, а 29 июля «Кауно Жальгирис» примет оппонента на номинально родной арене, которой точно не станет «Стадион Дарюса и Гиренаса», где 31 июля должен состояться концерт Питбуля.

Вопрос с переносом концерта организаторами даже не рассматривался, так как это мероприятие априори способно принести больше денег, чем футбол. А 48 часов между матчем Лиги чемпионов и началом концерта окажется недостаточно, чтобы все подготовить как нужно, а из футбольного газона и арены сделать полноценную крупную концертную площадку.

В попытке спасти ситуацию «Кауно Жальгирис» обратился к руководству «Клаксвика» с необычной просьбой – поменяться домашними матчами. Обычно команды радуются шансу проводить ответный матч на своем газоне, но здесь ситуация буквально вынуждала литовцев действовать иначе. Однако и тут удача не сопутствовала «Кауно Жальгирис». В фарерском клубе сообщили, что на эти даты у них как раз приходится национальный праздник – День Святого Олафа, что сводит на нет любые планы по проведению ответного матча на островах.

По этой причине принимать «Клаксвик» 29 июля «Кауно Жальгирис», вероятнее всего, будет на небольшом стадионе в Йонаве, которая расположена в 30 километрах от Жальгириса. Эта арена впятеро меньше, нежели родной стадион действующего чемпиона Литвы, и новости об этом крайне разочаровали Желько Сопича, который, комментируя происходящее, лишь пожаловался, что его подопечные будут лишены преимущества играть на родном газоне «из-за концерта какой-то собаки или кого-то еще», добавив: «Лучше я ничего об этом не скажу. Что есть, то есть».

Впрочем, руководство клуба своего наставника не слишком-то и поддержало. Председатель правления «Жальгириса» Мантас Калниетис заявил, что его клуб знал о возможном совпадении дат, но надеялся провести первый матч дома, чтобы избежать подобной нестыковки.

«Для стадиона концерты, подобные этому, являются важным источником дохода, а для жителей города это также прекрасное мероприятие. В конечном итоге, полученный доход укрепляет всю нашу организацию, позволяя нам создать лучшую команду и повысить наши шансы на выход в групповой этап. Это будет единственный концерт на стадионе этим летом, поэтому в последующих турах мы с этой проблемой не столкнемся», – оптимистично заявил Калниетис.

Эдгарас Станкявичюс, президент Литовской футбольной федерации, назвал произошедшее с переносом домашнего матча «Кауно Жальгирис» в другой город из-за концерта Питбуля «действительно досадным явлением», добавив следующее: «Стадион в Йонаве тоже хороший и чистый, но все равно это большая разница. Желание проводить такие важные матчи на домашней арене вполне естественно. Подобные ситуации, безусловно, не способствуют развитию литовского футбола в целом».

С другой стороны, все это ярко иллюстрирует отношение к футболу в Литве, где концерт американского рэпера изначально был в приоритете, нежели потенциальный матч Лиги чемпионов, пускай даже и второго раунда квалификации, что для этой страны не такая уж и обыденность.

Что касается «какой-то собаки», то рэпер Питбуль чуть более недели назад на своем концерте в Лондоне побил мировой рекорд из книги Гиннесса по «самому большому скоплению людей в лысых шапочках».

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Что ж, действительно каждому свое…

Текст: meta.ua