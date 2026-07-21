Лига чемпионов? Концерт «какой-то собаки» важнее – шокирующий факт из Литвы
Исторический старт Кауно Жальгирис в Лиге чемпионов выдался скандальным…
Ни разу в истории футбольный клуб из Литвы не играл в основной сетке Лиги чемпионов. Как бы не менялись форматы этого престижного соревнования, какие бы команды туда не пробивались, но для литовцев долгие-долгие годы, увы, путь в этот турнир оставался закрытым. Просто из-за неспособности пройти многочисленные квалификационные раунды.
Трижды в истории литовские футбольные клубы останавливались за шаг до основной (групповой) стадии Лиги чемпионов. В сезоне-2008/09 после громкой сенсации во втором раунде квалификации (обыграли шотландский «Рейнджерс» – 0:0, 2:1) ФБК «Каунас» споткнулся на датском «Ольборге». Затем в сезонах-2011/12 и 2012/13 дважды к историческому достижению был близок «Экранас» из города Паневежис, но оба раза в третьем раунде квалификации уступал (сперва БАТЭ, а годом позднее – «Андерлехту»).
По итогам розыгрыша литовской ТопЛиги-2025 чемпионом страны впервые в истории стал «Кауно Жальгирис» – довольно молодой клуб, пока еще малоизвестный за пределами своей родины. Вряд ли кого-то из числа фанатов спорта удивишь названием «Жальгирис», однако подавляющее большинство сразу же отметит, что их первая ассоциация связана исключительно с баскетбольной командой – невероятно сильной и такой, которая добивалась больших успехов и признания в Евролиге.
На футбольной карте Литвы «Жальгирис» из Каунаса объявился лишь в 2015 году. Именно тогда местная футбольная команда, созданная в 2004-м и поначалу имевшая название «Спирис», стала частью баскетбольного клуба «Жальгирис» Каунас и сменила название на «Кауно Жальгирис», получив также возможность выступать в элитном дивизионе чемпионата страны.
И вот в минувшем году «Кауно Жальгирис» под руководством Эйвинаса Черняускаса впервые выиграл чемпионат, завоевав право представлять Литву в квалификации Лиги чемпионов-2026/27. Этот старт в самом престижном клубном турнире континента стал для «Кауно Жальгирис» первым, а от того историческим, но не обошлось в нем без скандальных неожиданностей.
Черняускаса в июне нынешнего года успел сменить 51-летний хорват Желько Сопич, с которым «Кауно Жальгирис» и стартовал в Лиге чемпионов. В соперниках по первому квалификационному раунду у литовцев была косовская «Дрита», тамошний чемпион. И, очевидно, в самой Литве и в руководстве клуба не слишком-то верили в проход своих дальше, так как отдали свой домашний стадион под проведение концерта...
Но по факту «Кауно Жальгирис» в упорной борьбе прошел «Дриту» (1:1, 3:2), и теперь вынужден искать домашний стадион, так как его родная арена – «Стадион Дарюса и Гиренаса» – будет занят подготовкой к проведению на нем концерта американского рэпера кубинского происхождения Питбуля (Pitbull), который в эти дни как раз осуществляет мировое турне под названием «I'm Back!».
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Кауно Жальгирис» предстоит сыграть против фарерского «Клаксвика». Причем первый поединок, согласно жребию, состоится на поле соперника, а второй литовцы должны будут провести дома. Сначала команды встретятся 21 июля на Фарерских островах, а 29 июля «Кауно Жальгирис» примет оппонента на номинально родной арене, которой точно не станет «Стадион Дарюса и Гиренаса», где 31 июля должен состояться концерт Питбуля.
Вопрос с переносом концерта организаторами даже не рассматривался, так как это мероприятие априори способно принести больше денег, чем футбол. А 48 часов между матчем Лиги чемпионов и началом концерта окажется недостаточно, чтобы все подготовить как нужно, а из футбольного газона и арены сделать полноценную крупную концертную площадку.
В попытке спасти ситуацию «Кауно Жальгирис» обратился к руководству «Клаксвика» с необычной просьбой – поменяться домашними матчами. Обычно команды радуются шансу проводить ответный матч на своем газоне, но здесь ситуация буквально вынуждала литовцев действовать иначе. Однако и тут удача не сопутствовала «Кауно Жальгирис». В фарерском клубе сообщили, что на эти даты у них как раз приходится национальный праздник – День Святого Олафа, что сводит на нет любые планы по проведению ответного матча на островах.
По этой причине принимать «Клаксвик» 29 июля «Кауно Жальгирис», вероятнее всего, будет на небольшом стадионе в Йонаве, которая расположена в 30 километрах от Жальгириса. Эта арена впятеро меньше, нежели родной стадион действующего чемпиона Литвы, и новости об этом крайне разочаровали Желько Сопича, который, комментируя происходящее, лишь пожаловался, что его подопечные будут лишены преимущества играть на родном газоне «из-за концерта какой-то собаки или кого-то еще», добавив: «Лучше я ничего об этом не скажу. Что есть, то есть».
Впрочем, руководство клуба своего наставника не слишком-то и поддержало. Председатель правления «Жальгириса» Мантас Калниетис заявил, что его клуб знал о возможном совпадении дат, но надеялся провести первый матч дома, чтобы избежать подобной нестыковки.
«Для стадиона концерты, подобные этому, являются важным источником дохода, а для жителей города это также прекрасное мероприятие. В конечном итоге, полученный доход укрепляет всю нашу организацию, позволяя нам создать лучшую команду и повысить наши шансы на выход в групповой этап. Это будет единственный концерт на стадионе этим летом, поэтому в последующих турах мы с этой проблемой не столкнемся», – оптимистично заявил Калниетис.
Эдгарас Станкявичюс, президент Литовской футбольной федерации, назвал произошедшее с переносом домашнего матча «Кауно Жальгирис» в другой город из-за концерта Питбуля «действительно досадным явлением», добавив следующее: «Стадион в Йонаве тоже хороший и чистый, но все равно это большая разница. Желание проводить такие важные матчи на домашней арене вполне естественно. Подобные ситуации, безусловно, не способствуют развитию литовского футбола в целом».
С другой стороны, все это ярко иллюстрирует отношение к футболу в Литве, где концерт американского рэпера изначально был в приоритете, нежели потенциальный матч Лиги чемпионов, пускай даже и второго раунда квалификации, что для этой страны не такая уж и обыденность.
Что касается «какой-то собаки», то рэпер Питбуль чуть более недели назад на своем концерте в Лондоне побил мировой рекорд из книги Гиннесса по «самому большому скоплению людей в лысых шапочках».
Что ж, действительно каждому свое…
Текст: meta.ua
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