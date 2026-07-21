Сигнал для Милана. Модрич определился со своим будущим
Лука согласился на продление контракта
40-летний хорват Лука Модрич решил остаться в итальянском клубе «Милан» после чемпионата мира 2026.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Лука дал согласие на подписание нового контракта с «россонери» еще на сезон.
После своего решения Модрич пообщался с новым тренером клуба – Рубеном Аморимом.
Игроком «Милана» Лука стал летом 2025 года после триумфальных 13 сезонов в мадридском «Реале». В составе «дьяволов» Модрич успел провести 37 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
После сезона 2025/26 полузащитник принял участие в своем последнем мундиале. Вместе со сборной Хорватии он дошел до 1/16 финала, где они уступили Португалии (1:2). На турнире Лука провел 4 матча, имея в активе 1 ассист.
🚨❤️🖤 BREAKING: Luka Modrić has verbally agreed to sign new deal at AC Milan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
The Croatian legend continues and doesn’t retire with formal green light given to the club.
Modrić will sign new short term deal at Milan soon, he spoke to Rúben Amorim too. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/LTCEYtac49
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