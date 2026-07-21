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Италия
21 июля 2026, 20:32 | Обновлено 21 июля 2026, 20:36
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Сигнал для Милана. Модрич определился со своим будущим

Лука согласился на продление контракта

21 июля 2026, 20:32 | Обновлено 21 июля 2026, 20:36
710
0
Сигнал для Милана. Модрич определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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40-летний хорват Лука Модрич решил остаться в итальянском клубе «Милан» после чемпионата мира 2026.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Лука дал согласие на подписание нового контракта с «россонери» еще на сезон.

После своего решения Модрич пообщался с новым тренером клуба – Рубеном Аморимом.

Игроком «Милана» Лука стал летом 2025 года после триумфальных 13 сезонов в мадридском «Реале». В составе «дьяволов» Модрич успел провести 37 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

После сезона 2025/26 полузащитник принял участие в своем последнем мундиале. Вместе со сборной Хорватии он дошел до 1/16 финала, где они уступили Португалии (1:2). На турнире Лука провел 4 матча, имея в активе 1 ассист.

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Лука Модрич Милан Фабрицио Романо продление контракта Серия A чемпионат Италии по футболу
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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