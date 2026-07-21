Украина. Первая лига21 июля 2026, 23:46 | Обновлено 22 июля 2026, 00:00
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Артем ЛЕГОСТАЕВ: «Понравилось видение футбола у главного тренера»
Украинский нападающий прокомментировал переход в сумскую «Викторию»
21 июля 2026, 23:46 | Обновлено 22 июля 2026, 00:00
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Украинский нападающий Артем Легостаев прокомментировал свой переход в сумскую «Викторию».
– Почему именно ФК «Виктория»?
– Понравилось видение футбола у главного тренера.
– Какая атмосфера царила в команде после того, как ты присоединился?
– Все замечательно, уже успел со всеми познакомиться и подружиться, некоторых ребят знал, поэтому особой адаптации не было, все прошло очень быстро.
– Опиши себя тремя словами. Какой ты футболист?
– Скорость, дисциплина, стойкость.
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