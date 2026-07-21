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Украина. Первая лига
21 июля 2026, 23:46 | Обновлено 22 июля 2026, 00:00
81
0

Артем ЛЕГОСТАЕВ: «Понравилось видение футбола у главного тренера»

Украинский нападающий прокомментировал переход в сумскую «Викторию»

21 июля 2026, 23:46 | Обновлено 22 июля 2026, 00:00
81
0
Артем ЛЕГОСТАЕВ: «Понравилось видение футбола у главного тренера»
Артем Легостаев
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Украинский нападающий Артем Легостаев прокомментировал свой переход в сумскую «Викторию».

– Почему именно ФК «Виктория»?

– Понравилось видение футбола у главного тренера.

– Какая атмосфера царила в команде после того, как ты присоединился?

– Все замечательно, уже успел со всеми познакомиться и подружиться, некоторых ребят знал, поэтому особой адаптации не было, все прошло очень быстро.

– Опиши себя тремя словами. Какой ты футболист?

– Скорость, дисциплина, стойкость.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы свободный агент Артем Легостаев
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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