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  4. Челси может подписать ушедшего из Ман Сити защитника сборной Англии
Англия
21 июля 2026, 23:21 |
342
0

Челси может подписать ушедшего из Ман Сити защитника сборной Англии

Услуги Джона Стоунза предложены лондонскому клубу

21 июля 2026, 23:21 |
342
0
Челси может подписать ушедшего из Ман Сити защитника сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз
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Лондонский «Челси» может подписать центрального защитника сборной Англии Джона Стоунза, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, услуги 32-летнего футболиста были предложены «синим».

Потенциальный переход будет бесплатным для «Челси», ведь с июля Джон находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Сити».

В сезоне 2025/26 Джон Стоунз провёл 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Джон Стоунз Челси Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ свободный агент Николо Скира
Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
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