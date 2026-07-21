Челси может подписать ушедшего из Ман Сити защитника сборной Англии

Лондонский «Челси» может подписать центрального защитника сборной Англии Джона Стоунза, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, услуги 32-летнего футболиста были предложены «синим».

Потенциальный переход будет бесплатным для «Челси», ведь с июля Джон находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Сити».

В сезоне 2025/26 Джон Стоунз провёл 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.