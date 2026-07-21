Челси может подписать ушедшего из Ман Сити защитника сборной Англии
Услуги Джона Стоунза предложены лондонскому клубу
Лондонский «Челси» может подписать центрального защитника сборной Англии Джона Стоунза, сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, услуги 32-летнего футболиста были предложены «синим».
Потенциальный переход будет бесплатным для «Челси», ведь с июля Джон находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Сити».
В сезоне 2025/26 Джон Стоунз провёл 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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