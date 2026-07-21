Аргентина выбрала замену Скалони после поражения в финале ЧМ-2026
Команду может возглавить Марсело Гальярдо
Аргентинский специалист Марсело Гальярдо может стать главным тренером национальной сборной Аргентины по футболу, сообщает известный журналист Николо Скира.
По информации источника, это произойдет только в том случае, если нынешний главный тренер команды Лионель Скалони решит покинуть свой пост.
Последним местом работы Марсело Гальярдо был «Ривер Плейт». Во главе команды он выиграл 15 трофеев, в частности стал чемпионом Аргентины и дважды побеждал в Кубке Либертадорес.
На чемпионате мира 2026 года Аргентина дошла до финала, уступив сборной Испании (0:1 в дополнительное время) в решающем матче.
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