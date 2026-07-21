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  4. Панатинаикос начал переговоры с Шахтером о переходе защитника
Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 18:49 |
1563
0

Панатинаикос начал переговоры с Шахтером о переходе защитника

Греков заинтересовал Гиорги Гочолеишвили

21 июля 2026, 18:49 |
1563
0
Панатинаикос начал переговоры с Шахтером о переходе защитника
shakhtar.com. Гиорги Гочолеишвили
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25-летний правый защитник Гиорги Гочолеишвили может покинуть «Шахтер» в текущее трансферное окно.

Переговоры с «горняками» о переходе грузинского футболиста начал «Панатинаикос», сообщает журналист Руди Галетти.

Отмечается, что другие клубы также запрашивали информацию у «Шахтера» по Гочолеишвили и намерены составить грекам конкуренцию в борьбе за его подписание.

Гочолеишвили является игроком «Шахтера» с начала 2023 года. Последние два сезона грузин на правах аренды выступал за другие клубы – датский «Копенгаген» и немецкий «Гамбург».

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Алексей Сливченко Источник: Руди Галетти
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