Панатинаикос начал переговоры с Шахтером о переходе защитника

25-летний правый защитник Гиорги Гочолеишвили может покинуть «Шахтер» в текущее трансферное окно.

Переговоры с «горняками» о переходе грузинского футболиста начал «Панатинаикос», сообщает журналист Руди Галетти.

Отмечается, что другие клубы также запрашивали информацию у «Шахтера» по Гочолеишвили и намерены составить грекам конкуренцию в борьбе за его подписание.

Гочолеишвили является игроком «Шахтера» с начала 2023 года. Последние два сезона грузин на правах аренды выступал за другие клубы – датский «Копенгаген» и немецкий «Гамбург».