Панатинаикос начал переговоры с Шахтером о переходе защитника
Греков заинтересовал Гиорги Гочолеишвили
25-летний правый защитник Гиорги Гочолеишвили может покинуть «Шахтер» в текущее трансферное окно.
Переговоры с «горняками» о переходе грузинского футболиста начал «Панатинаикос», сообщает журналист Руди Галетти.
Отмечается, что другие клубы также запрашивали информацию у «Шахтера» по Гочолеишвили и намерены составить грекам конкуренцию в борьбе за его подписание.
Гочолеишвили является игроком «Шахтера» с начала 2023 года. Последние два сезона грузин на правах аренды выступал за другие клубы – датский «Копенгаген» и немецкий «Гамбург».
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