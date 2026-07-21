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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 18:46 | Обновлено 21 июля 2026, 19:14
1914
2

Известна зарплата Супряги в Динамо. Из-за этого проблема с трансфером

Супряга получает около 300 тысяч долларов

21 июля 2026, 18:46 | Обновлено 21 июля 2026, 19:14
1914
2 Comments
Известна зарплата Супряги в Динамо. Из-за этого проблема с трансфером
ФК Эпицентр. Владислав Супряга
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По информации ТаТоТаке, зарплата форварда Владислава Супряги в Динамо составляет около 300 тысяч долларов в год.

С этим связаны проблемы с возможным трансфером – мало клубов, особенно в УПЛ, готовы платить игроку подобную зарплату. При этом договор Супряги с киевлянами истекает летом 2027 года.

В прошлом сезоне Владислав выступал на правах аренды за Эпицентр.

26-летний нападающий забил 3 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах.

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Владислав Супряга Динамо Киев трансферы Украинская Премьер-лига трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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суркис - дебил. ОФИЦИАЛЬНО.
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Ха, ясно чего тогда этот неошева так играет, дальше конечно х кто сток насыпет
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