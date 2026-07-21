Известна зарплата Супряги в Динамо. Из-за этого проблема с трансфером

По информации ТаТоТаке, зарплата форварда Владислава Супряги в Динамо составляет около 300 тысяч долларов в год.

С этим связаны проблемы с возможным трансфером – мало клубов, особенно в УПЛ, готовы платить игроку подобную зарплату. При этом договор Супряги с киевлянами истекает летом 2027 года.

В прошлом сезоне Владислав выступал на правах аренды за Эпицентр.

26-летний нападающий забил 3 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах.