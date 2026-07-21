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Испания
21 июля 2026, 18:47 | Обновлено 21 июля 2026, 19:16
959
0

Известный нападающий отказался от переговоров с Барселоной

Влахович сосредоточился на переговорах с «Ювентусом» и «Бешикташем»

21 июля 2026, 18:47 | Обновлено 21 июля 2026, 19:16
959
0
Известный нападающий отказался от переговоров с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович
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26-летний нападающий сборной Сербии Душан Влахович решил отказаться от дальнейших контактов с представителями «Барселоны».

Сообщается, что в настоящее время каталонский клуб полностью сосредоточен на трансфере форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса. Серб, который с начала июля находится в статусе свободного агента, решил не тратить время зря и сосредоточился на переговорах с «Ювентусом» и «Бешикташем».

В прошлом сезоне Влахович играл в составе туринского клуба, за который успел провести 23 матча и забить 10 голов.

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Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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