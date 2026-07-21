Известный нападающий отказался от переговоров с Барселоной

26-летний нападающий сборной Сербии Душан Влахович решил отказаться от дальнейших контактов с представителями «Барселоны».

Сообщается, что в настоящее время каталонский клуб полностью сосредоточен на трансфере форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса. Серб, который с начала июля находится в статусе свободного агента, решил не тратить время зря и сосредоточился на переговорах с «Ювентусом» и «Бешикташем».

В прошлом сезоне Влахович играл в составе туринского клуба, за который успел провести 23 матча и забить 10 голов.