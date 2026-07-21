Безумные деньги! Названа рекордная сумма, которую ФИФА заработает на ЧМ

Стало известно, сколько Международная федерация футбола (ФИФА) заработает на проведении очередного цикла чемпионата мира.

Сообщается, что доход от ЧМ-2026 составит более 13 миллиардов долларов, что на 2 миллиарда больше ожидаемого показателя. Прошедший чемпионат мира, который проходил с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде, станет самым прибыльным турниром в истории футбола.

Для сравнения: доход от ЧМ-2022 составил 7,5 млрд. В этот раз ФИФА удалось значительно увеличить прибыль за счет расширения количества участников чемпионата до 48 и повышения цен на билеты.

В то же время руководство организации уже сообщило о намерении дополнительно увеличить количество команд на ЧМ-2030 до 64, чтобы ещё больше повысить доход.