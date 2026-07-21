Безумные деньги! Названа рекордная сумма, которую ФИФА заработает на ЧМ
Такого ещё не было
Стало известно, сколько Международная федерация футбола (ФИФА) заработает на проведении очередного цикла чемпионата мира.
Сообщается, что доход от ЧМ-2026 составит более 13 миллиардов долларов, что на 2 миллиарда больше ожидаемого показателя. Прошедший чемпионат мира, который проходил с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде, станет самым прибыльным турниром в истории футбола.
Для сравнения: доход от ЧМ-2022 составил 7,5 млрд. В этот раз ФИФА удалось значительно увеличить прибыль за счет расширения количества участников чемпионата до 48 и повышения цен на билеты.
В то же время руководство организации уже сообщило о намерении дополнительно увеличить количество команд на ЧМ-2030 до 64, чтобы ещё больше повысить доход.
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