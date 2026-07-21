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  4. Безумные деньги! Названа рекордная сумма, которую ФИФА заработает на ЧМ
Чемпионат мира
21 июля 2026, 18:39 | Обновлено 21 июля 2026, 19:08
937
4

Безумные деньги! Названа рекордная сумма, которую ФИФА заработает на ЧМ

Такого ещё не было

21 июля 2026, 18:39 | Обновлено 21 июля 2026, 19:08
937
4 Comments
Безумные деньги! Названа рекордная сумма, которую ФИФА заработает на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики сборной Аргентины
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Стало известно, сколько Международная федерация футбола (ФИФА) заработает на проведении очередного цикла чемпионата мира.

Сообщается, что доход от ЧМ-2026 составит более 13 миллиардов долларов, что на 2 миллиарда больше ожидаемого показателя. Прошедший чемпионат мира, который проходил с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде, станет самым прибыльным турниром в истории футбола.

Для сравнения: доход от ЧМ-2022 составил 7,5 млрд. В этот раз ФИФА удалось значительно увеличить прибыль за счет расширения количества участников чемпионата до 48 и повышения цен на билеты.

В то же время руководство организации уже сообщило о намерении дополнительно увеличить количество команд на ЧМ-2030 до 64, чтобы ещё больше повысить доход.

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ФИФА ЧМ-2026 по футболу доходы
Андрей Плыгун Источник: Estadão
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Комментарии 4
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Футбол тут как средство , не более.
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Бабло,бабло и еще раз бабло.Чисто футбол тут явно лишний.
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0
Значит пора сокращать выплаты командам-участникам. Когда чистая прибыль растет, хочется чтобы она росла ещё быстрее. Сокращение выплат может увеличить прибыль на 0.04%
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0
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