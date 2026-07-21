Испания21 июля 2026, 16:47 |
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Барселона нацелилась на возрастного защитника сборной Испании после ЧМ-2026
Каталонцы проявили интерес к Ляпорту
21 июля 2026, 16:47 |
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32-летний центральный защитник «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Эмерик Ляпорт заинтересовал «Барселону».
Сообщается, что представители «блаугранас» уже связывались с окружением игрока, который не против перейти в каталонский клуб. Новые переговоры о переходе должны состояться до конца недели. Сумма трансфера может составить менее 15 миллионов евро.
Ляпорт провел в составе сборной Испании восемь матчей на победном ЧМ-2026 и забил один гол. Его контракт с «Атлетиком» рассчитан до 2028 года.
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