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  4. Барселона нацелилась на возрастного защитника сборной Испании после ЧМ-2026
Испания
21 июля 2026, 16:47 |
885
0

Барселона нацелилась на возрастного защитника сборной Испании после ЧМ-2026

Каталонцы проявили интерес к Ляпорту

21 июля 2026, 16:47 |
885
0
Барселона нацелилась на возрастного защитника сборной Испании после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт
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32-летний центральный защитник «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Эмерик Ляпорт заинтересовал «Барселону».

Сообщается, что представители «блаугранас» уже связывались с окружением игрока, который не против перейти в каталонский клуб. Новые переговоры о переходе должны состояться до конца недели. Сумма трансфера может составить менее 15 миллионов евро.

Ляпорт провел в составе сборной Испании восемь матчей на победном ЧМ-2026 и забил один гол. Его контракт с «Атлетиком» рассчитан до 2028 года.

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Эмерик Ляпорт сборная Испании по футболу Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик Бильбао
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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