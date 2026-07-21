Украина. Премьер лига21 июля 2026, 17:45 | Обновлено 21 июля 2026, 18:07
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Не дома. Известно, где Буковина будет проводить домашние матчи УПЛ
Наболотный подтвердил, что будут играть во Львове
21 июля 2026, 17:45 | Обновлено 21 июля 2026, 18:07
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Финансовый директор Буковины Игорь Наболотный сообщил, что пока что команда не сможет проводить домашние матчи сезона УПЛ в Черновцах.
«У нас официально заявлен стадион Украина, город Львов, резервный – Тернополь. Будем играть первые матчи во Львове», – сказал Наболотный.
Клуб все еще не решил проблемы с освещением на арене в Черновцах.
В стартовом туре нового сезона чемпионата Украины Буковина 3 августа примет ЛНЗ.
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Зачем тогда в уплКУ выходили ?!!!
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