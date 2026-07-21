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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 17:45 | Обновлено 21 июля 2026, 18:07
1094
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Не дома. Известно, где Буковина будет проводить домашние матчи УПЛ

Наболотный подтвердил, что будут играть во Львове

21 июля 2026, 17:45 | Обновлено 21 июля 2026, 18:07
1094
2 Comments
Не дома. Известно, где Буковина будет проводить домашние матчи УПЛ
ФК Буковина
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Финансовый директор Буковины Игорь Наболотный сообщил, что пока что команда не сможет проводить домашние матчи сезона УПЛ в Черновцах.

«У нас официально заявлен стадион Украина, город Львов, резервный – Тернополь. Будем играть первые матчи во Львове», – сказал Наболотный.

Клуб все еще не решил проблемы с освещением на арене в Черновцах.

В стартовом туре нового сезона чемпионата Украины Буковина 3 августа примет ЛНЗ.

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Буковина Черновцы Игорь Наболотный Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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Я так зрозумів що по новому регламенту Буковина вже не зможе змінити стадіон, мінімум до весни...  які стадіони заявлені під час проходження атестації на тих і грають... такі то справи...
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+1
БомжЫ не могут лампочки купить ?!
Зачем тогда в уплКУ выходили ?!!!
Позорище 
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-1
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