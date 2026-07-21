Не дома. Известно, где Буковина будет проводить домашние матчи УПЛ

Финансовый директор Буковины Игорь Наболотный сообщил, что пока что команда не сможет проводить домашние матчи сезона УПЛ в Черновцах.

«У нас официально заявлен стадион Украина, город Львов, резервный – Тернополь. Будем играть первые матчи во Львове», – сказал Наболотный.

Клуб все еще не решил проблемы с освещением на арене в Черновцах.

В стартовом туре нового сезона чемпионата Украины Буковина 3 августа примет ЛНЗ.