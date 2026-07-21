Романо: бывший защитник Челси продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Маланг Сарр присоединился к Неому
Французский центральный защитник Маланг Сарр в скором времени перейдет в саудовский «Неом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 27-летний футболист, который в настоящее время находится в статусе свободного агента после ухода из «Ланса», получил предложения от пяти европейских клубов, но решил продолжить карьеру в Про-лиге.
В сезоне 2025/26 Маланг Сарр провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Челси» в 20 миллионов евро.
🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Malang Sarr has agreed to join Saudi Pro League side NEOM S.C. as free agent, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Surprise move completed as Sarr picks NEOM project over five more proposals from Europe.
New defender for NEOM. 🇫🇷 pic.twitter.com/AULWCYzjEf
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