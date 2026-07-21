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  4. Романо: бывший защитник Челси продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
21 июля 2026, 15:02 |
111
0

Романо: бывший защитник Челси продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Маланг Сарр присоединился к Неому

21 июля 2026, 15:02 |
111
0
Романо: бывший защитник Челси продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Французский центральный защитник Маланг Сарр в скором времени перейдет в саудовский «Неом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний футболист, который в настоящее время находится в статусе свободного агента после ухода из «Ланса», получил предложения от пяти европейских клубов, но решил продолжить карьеру в Про-лиге.

В сезоне 2025/26 Маланг Сарр провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Челси» в 20 миллионов евро.

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Маланг Сарр Неом СК трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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