Романо: бывший защитник Челси продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Французский центральный защитник Маланг Сарр в скором времени перейдет в саудовский «Неом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний футболист, который в настоящее время находится в статусе свободного агента после ухода из «Ланса», получил предложения от пяти европейских клубов, но решил продолжить карьеру в Про-лиге.

В сезоне 2025/26 Маланг Сарр провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Челси» в 20 миллионов евро.