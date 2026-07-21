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  4. Лука Модрич определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Италия
21 июля 2026, 13:57 |
1412
0

Лука Модрич определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Полузащитник сборной Хорватии договорился о сотрудничестве с «Миланом» на один год

21 июля 2026, 13:57 |
1412
0
Лука Модрич определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провел успешные переговоры с итальянским «Миланом» о подписании нового контракта. Об этом сообщила Sky Sport Italia.

Опытный 40-летний футболист решил не завершать профессиональную карьеру и провести еще один сезон под руководством нового главного тренера Рубена Аморима.

Стороны договорились о сотрудничестве на один год, осталось уладить последние юридические формальности, после чего «Милан» сможет сделать официальное объявление.

В прошлом сезоне полузащитник провел 34 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Лука перебрался в чемпионат Италии летом 2025-го из мадридского «Реала».

В составе миланского клуба хорват занял пятое место в чемпионате Италии 2025/26 и помог команде завоевать путевку в Лигу Европы.

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чемпионат Италии по футболу Милан Рубен Аморим Лука Модрич
Николай Тытюк Источник: Sky Sport Italia
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