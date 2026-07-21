Лука Модрич определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провел успешные переговоры с итальянским «Миланом» о подписании нового контракта. Об этом сообщила Sky Sport Italia.

Опытный 40-летний футболист решил не завершать профессиональную карьеру и провести еще один сезон под руководством нового главного тренера Рубена Аморима.

Стороны договорились о сотрудничестве на один год, осталось уладить последние юридические формальности, после чего «Милан» сможет сделать официальное объявление.

В прошлом сезоне полузащитник провел 34 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Лука перебрался в чемпионат Италии летом 2025-го из мадридского «Реала».

В составе миланского клуба хорват занял пятое место в чемпионате Италии 2025/26 и помог команде завоевать путевку в Лигу Европы.