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  4. Модрич определился с будущим после вылета Хорватии с чемпионата мира
Италия
04 июля 2026, 10:41 | Обновлено 04 июля 2026, 11:41
2054
0

Модрич определился с будущим после вылета Хорватии с чемпионата мира

Именитый 40-летний полузащитник подпишет контракт на один год с итальянским «Миланом»

04 июля 2026, 10:41 | Обновлено 04 июля 2026, 11:41
2054
0
Модрич определился с будущим после вылета Хорватии с чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич решил не завершать профессиональную карьеру после вылета команды с чемпионата мира. Об этом сообщило авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

Опытный 40-летний футболист, который в прошлом сезоне защищал цвета итальянского «Милана», подпишет новый контракт с клубом Серии А. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Хорватский полузащитник остался доволен своим положением в миланской команде, которая рассчитывает на именитого игрока и подпишет с ним соглашение на один год.

После завершения сезона «россонери» попрощались с Массимилиано Аллегри и назначили на должность главного тренера известного португальского специалиста Рубена Аморима.

Новый наставник «Милана» ждет сотрудничества с Модричем и сообщил о своих планах самому игроку, который может сыграть важную роль в борьбе за чемпионство.

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Милан Лука Модрич Рубен Аморим ЧМ-2026 по футболу сборная Хорватии по футболу трансферы трансферы Серии A свободный агент
Николай Тытюк Источник: La Gazzetta dello Sport
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