Модрич определился с будущим после вылета Хорватии с чемпионата мира

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич решил не завершать профессиональную карьеру после вылета команды с чемпионата мира. Об этом сообщило авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

Опытный 40-летний футболист, который в прошлом сезоне защищал цвета итальянского «Милана», подпишет новый контракт с клубом Серии А. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Хорватский полузащитник остался доволен своим положением в миланской команде, которая рассчитывает на именитого игрока и подпишет с ним соглашение на один год.

После завершения сезона «россонери» попрощались с Массимилиано Аллегри и назначили на должность главного тренера известного португальского специалиста Рубена Аморима.

Новый наставник «Милана» ждет сотрудничества с Модричем и сообщил о своих планах самому игроку, который может сыграть важную роль в борьбе за чемпионство.