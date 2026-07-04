Модрич определился с будущим после вылета Хорватии с чемпионата мира
Именитый 40-летний полузащитник подпишет контракт на один год с итальянским «Миланом»
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич решил не завершать профессиональную карьеру после вылета команды с чемпионата мира. Об этом сообщило авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.
Опытный 40-летний футболист, который в прошлом сезоне защищал цвета итальянского «Милана», подпишет новый контракт с клубом Серии А. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Хорватский полузащитник остался доволен своим положением в миланской команде, которая рассчитывает на именитого игрока и подпишет с ним соглашение на один год.
После завершения сезона «россонери» попрощались с Массимилиано Аллегри и назначили на должность главного тренера известного португальского специалиста Рубена Аморима.
Новый наставник «Милана» ждет сотрудничества с Модричем и сообщил о своих планах самому игроку, который может сыграть важную роль в борьбе за чемпионство.
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