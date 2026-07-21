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Чемпионат мира
21 июля 2026, 14:15 | Обновлено 21 июля 2026, 14:33
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Аргентина вышла на поле мешать Испании играть в футбол»

Специалист рад, что испанцы победили в финале чемпионата мира

21 июля 2026, 14:15 | Обновлено 21 июля 2026, 14:33
708
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Аргентина вышла на поле мешать Испании играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
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Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался по поводу игры и результата финала ЧМ-2026 ИспанияАргентина (1:0).

75-летний специалист много лет болеет за «фурию роху», поэтому не скрывает своего удовлетворения победой испанцев на мундиале.

– Испания победила, всё по заслугам. Она была сильнее. Победа была предсказуема. Они ровно прошли весь чемпионат. Я доволен.

– У Аргентины не было ни единого шанса до заключительных минут матча. Какой шанс вообще мог быть у них?

– Они вышли, чтобы не дать Испании играть. Испания играла, хотела играть. А Аргентина вышла мешать. Хотя второй тайм с Англией они провели очень сильно, и я надеялся, что будет больше борьбы. Они просто оборонялись. Возможно, могли бы отыграться, если бы не то удаление [Энцо Фернандеса].

– Приз лучшему вратарю отдали Унаи Симону, но Эмилиано Мартинес тоже много раз спасал команду. Возможно, он больше заслуживал эту награду?

– Я согласен, что он заслужил больше. Не только в этой игре он выручал команду. Поэтому, наверное, и ему стоило отдать награду.

ЧМ-2026 проходил в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире приняли участие 48 национальных сборных.

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Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Не согласен, это Испания нагнула Аргентину и заставила её играть в такой антифутбол, ошибка Аргентины в том - что они вышли на матч уверенные в Месси и себе после матча с Англией но Англия не Испания и было приятно наблюдать как от их уверенности через 10 минут матча ничего не осталось и  всплыло наружу аргентинские футбольные подлость, грубость и хамство, очень жаль что Месси которого я считаю Величайшим за всю историю тоже проявил себя с грязной стороны. Viva Espana!!!
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