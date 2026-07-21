Мирон МАРКЕВИЧ: «Аргентина вышла на поле мешать Испании играть в футбол»

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался по поводу игры и результата финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина (1:0).

75-летний специалист много лет болеет за «фурию роху», поэтому не скрывает своего удовлетворения победой испанцев на мундиале.

– Испания победила, всё по заслугам. Она была сильнее. Победа была предсказуема. Они ровно прошли весь чемпионат. Я доволен.

– У Аргентины не было ни единого шанса до заключительных минут матча. Какой шанс вообще мог быть у них?

– Они вышли, чтобы не дать Испании играть. Испания играла, хотела играть. А Аргентина вышла мешать. Хотя второй тайм с Англией они провели очень сильно, и я надеялся, что будет больше борьбы. Они просто оборонялись. Возможно, могли бы отыграться, если бы не то удаление [Энцо Фернандеса].

– Приз лучшему вратарю отдали Унаи Симону, но Эмилиано Мартинес тоже много раз спасал команду. Возможно, он больше заслуживал эту награду?

– Я согласен, что он заслужил больше. Не только в этой игре он выручал команду. Поэтому, наверное, и ему стоило отдать награду.