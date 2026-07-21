Мирон МАРКЕВИЧ: «Аргентина вышла на поле мешать Испании играть в футбол»
Специалист рад, что испанцы победили в финале чемпионата мира
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался по поводу игры и результата финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина (1:0).
75-летний специалист много лет болеет за «фурию роху», поэтому не скрывает своего удовлетворения победой испанцев на мундиале.
– Испания победила, всё по заслугам. Она была сильнее. Победа была предсказуема. Они ровно прошли весь чемпионат. Я доволен.
– У Аргентины не было ни единого шанса до заключительных минут матча. Какой шанс вообще мог быть у них?
– Они вышли, чтобы не дать Испании играть. Испания играла, хотела играть. А Аргентина вышла мешать. Хотя второй тайм с Англией они провели очень сильно, и я надеялся, что будет больше борьбы. Они просто оборонялись. Возможно, могли бы отыграться, если бы не то удаление [Энцо Фернандеса].
– Приз лучшему вратарю отдали Унаи Симону, но Эмилиано Мартинес тоже много раз спасал команду. Возможно, он больше заслуживал эту награду?
– Я согласен, что он заслужил больше. Не только в этой игре он выручал команду. Поэтому, наверное, и ему стоило отдать награду.
ЧМ-2026 проходил в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире приняли участие 48 национальных сборных.
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