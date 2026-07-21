Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ларном» и «Црвеной Звездой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.



Ларн



Предыдущий сезон чемпионата Северной Ирландии прошел для коллектива очень удачно. «Ларну» удалось вернуть себе чемпионство – за 38 туров команда завоевала 83 балла, обойдя при этом своих главных конкурентов, «Колрейн», на 3 очка. Также «Ларну» удалось завоевать Суперкубок, обыграв тот же «Колрейн».



Но вот в Кубке Северной Ирландии «Ларну» торжествовать не удалось. Его клуб покинул на стадии полуфинала, уступив опять-таки «Колрейну». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов команда с общим счетом 3:1 прошла сан-маринское «Тре Фиори».



Црвена Звезда



Сербский гегемон в прошлом также продемонстрировал прекрасные результаты. После 37 туров национальной лиги на балансе «Црвенной Звезды» было 86 баллов, что и позволило ей в очередной раз стать чемпионом. У ближайшего преследователя, Войводины, было на 10 очков меньше.



В финале Кубка Сербии коллектив обыграл ту же Войводину в серии пенальти.

Также следует отметить, что во время летней подготовки к новому сезону сербы играли товарищеские поединки с российскими клубами, в частности, «зенитом».



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

«Ларн» победил в 7/8 предыдущих домашних поединках.

«Црвена Звезда» забила 100 голов в предыдущем сезоне чемпионата Сербии – лучший результат среди всех команд.

В 4/6 предыдущих играх «Ларна» было забито меньше 2.5 гола.



Прогноз



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