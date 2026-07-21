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Ларн
21.07.2026 22:00 - : -
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21 июля 2026, 09:58 | Обновлено 21 июля 2026, 10:05
32
0

Ларн – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Матч начнется 21 июля в 22:00 по Киеву

21 июля 2026, 09:58 | Обновлено 21 июля 2026, 10:05
32
0
Ларн – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
ФК Црвена Звезда
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Во вторник, 21 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ларном» и «Црвеной Звездой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ларн

Предыдущий сезон чемпионата Северной Ирландии прошел для коллектива очень удачно. «Ларну» удалось вернуть себе чемпионство – за 38 туров команда завоевала 83 балла, обойдя при этом своих главных конкурентов, «Колрейн», на 3 очка. Также «Ларну» удалось завоевать Суперкубок, обыграв тот же «Колрейн».

Но вот в Кубке Северной Ирландии «Ларну» торжествовать не удалось. Его клуб покинул на стадии полуфинала, уступив опять-таки «Колрейну». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов команда с общим счетом 3:1 прошла сан-маринское «Тре Фиори».

Црвена Звезда

Сербский гегемон в прошлом также продемонстрировал прекрасные результаты. После 37 туров национальной лиги на балансе «Црвенной Звезды» было 86 баллов, что и позволило ей в очередной раз стать чемпионом. У ближайшего преследователя, Войводины, было на 10 очков меньше.

В финале Кубка Сербии коллектив обыграл ту же Войводину в серии пенальти.
Также следует отметить, что во время летней подготовки к новому сезону сербы играли товарищеские поединки с российскими клубами, в частности, «зенитом».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Ларн» победил в 7/8 предыдущих домашних поединках.
  • «Црвена Звезда» забила 100 голов в предыдущем сезоне чемпионата Сербии – лучший результат среди всех команд.
  • В 4/6 предыдущих играх «Ларна» было забито меньше 2.5 гола.


Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 14.49 для "Ларна" и 1.19 для «Црвеной Звезди». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Ларн
21 июля 2026 -
22:00
Црвена Звезда
Тотал меньше 3.5 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ларн Црвена Звезда прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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