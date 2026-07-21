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Италия
21 июля 2026, 10:03 |
1070
0

Названа сумма. Довбик выдвинул требования по зарплате новому клубу

Форварда сборной Украины хочет подписать Дженоа

21 июля 2026, 10:03 |
1070
0
Названа сумма. Довбик выдвинул требования по зарплате новому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик остается для «Дженоа» главным кандидатом на усиление атаки, сообщает Diretta Calcio Mercato.

У 29-летнего нападающего сложились отличные личные отношения с главным тренером клуба из Генуи Даниэле Де Росси, с которым он успел поработать в Риме и настаивает на его подписании.

Однако главным препятствием для трансфера является не переговоры с «Ромой», а финансовые требования украинца – в «Дженоа» он хочет получать не меньше, чем сейчас в столице Италии, а именно чуть более 3 млн евро в год. Это серьезная проблема для генузского клуба, который хочет разделить эту сумму за счет бонусов за результативность.

Сообщалось, что Довбик отличился дублем в товарищеском матче за «Рому».

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чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Рома Рим трансферы Серии A Дженоа Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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