Названа сумма. Довбик выдвинул требования по зарплате новому клубу

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик остается для «Дженоа» главным кандидатом на усиление атаки, сообщает Diretta Calcio Mercato.

У 29-летнего нападающего сложились отличные личные отношения с главным тренером клуба из Генуи Даниэле Де Росси, с которым он успел поработать в Риме и настаивает на его подписании.

Однако главным препятствием для трансфера является не переговоры с «Ромой», а финансовые требования украинца – в «Дженоа» он хочет получать не меньше, чем сейчас в столице Италии, а именно чуть более 3 млн евро в год. Это серьезная проблема для генузского клуба, который хочет разделить эту сумму за счет бонусов за результативность.

Сообщалось, что Довбик отличился дублем в товарищеском матче за «Рому».