Названа сумма. Довбик выдвинул требования по зарплате новому клубу
Форварда сборной Украины хочет подписать Дженоа
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик остается для «Дженоа» главным кандидатом на усиление атаки, сообщает Diretta Calcio Mercato.
У 29-летнего нападающего сложились отличные личные отношения с главным тренером клуба из Генуи Даниэле Де Росси, с которым он успел поработать в Риме и настаивает на его подписании.
Однако главным препятствием для трансфера является не переговоры с «Ромой», а финансовые требования украинца – в «Дженоа» он хочет получать не меньше, чем сейчас в столице Италии, а именно чуть более 3 млн евро в год. Это серьезная проблема для генузского клуба, который хочет разделить эту сумму за счет бонусов за результативность.
Сообщалось, что Довбик отличился дублем в товарищеском матче за «Рому».
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