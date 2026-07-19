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  4. ВИДЕО. Довбик отличился дублем в товарищеском матче за Рому
Италия
19 июля 2026, 14:57 |
892
0

ВИДЕО. Довбик отличился дублем в товарищеском матче за Рому

Украинский форвард удачно начал подготовку к новому сезону

19 июля 2026, 14:57 |
892
0
ВИДЕО. Довбик отличился дублем в товарищеском матче за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Римская «Рома» одержала разгромную победу над молодежной командой клуба в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Первый мяч в матче забил форвард сборной Украины Артем Довбик. Он же стал автором и последнего гола во встрече. Также дублем отличился аргентинец Пауло Дибала. Еще по голу забили Брайан Кристанте и Матиас Суле.

Вот так украинец забил один из двух своих мячей в матче:

Сообщалось, что Довбик готов подписать контракт с новым клубом.

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чемпионат Италии по футболу Серия A учебно-тренировочные сборы Рома Рим Артем Довбик товарищеские матчи
Антон Романенко Источник: X (Twitter)
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