ВИДЕО. Довбик отличился дублем в товарищеском матче за Рому
Украинский форвард удачно начал подготовку к новому сезону
Римская «Рома» одержала разгромную победу над молодежной командой клуба в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:0.
Первый мяч в матче забил форвард сборной Украины Артем Довбик. Он же стал автором и последнего гола во встрече. Также дублем отличился аргентинец Пауло Дибала. Еще по голу забили Брайан Кристанте и Матиас Суле.
Вот так украинец забил один из двух своих мячей в матче:
Uno dei due gol di Dovbyk pic.twitter.com/FZZ3CbwNR3— Annalisa Ferrante (@_pennichella_) July 19, 2026
Сообщалось, что Довбик готов подписать контракт с новым клубом.
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