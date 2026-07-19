ВИДЕО. Довбик отличился дублем в товарищеском матче за Рому

Римская «Рома» одержала разгромную победу над молодежной командой клуба в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Первый мяч в матче забил форвард сборной Украины Артем Довбик. Он же стал автором и последнего гола во встрече. Также дублем отличился аргентинец Пауло Дибала. Еще по голу забили Брайан Кристанте и Матиас Суле.

Вот так украинец забил один из двух своих мячей в матче:

Uno dei due gol di Dovbyk pic.twitter.com/FZZ3CbwNR3 — Annalisa Ferrante (@_pennichella_) July 19, 2026

Сообщалось, что Довбик готов подписать контракт с новым клубом.