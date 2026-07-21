Известный тренер: «Я даже не сомневаюсь, что они вернутся в УПЛ»

Известный тренер Олег Дулуб, уже длительное время работающий в Украине, оценил перспективы Александрии вернуться в УПЛ по итогам сезона 2026/27, который команда Владимира Шарана проведет в Первой лиге Украины.

– Какие у вас в целом ожидания по поводу фаворитов на выход из Первой лиги по итогам кампании 2026/27?

– Несомненно, это Александрия. Я даже не сомневаюсь, что они вернутся в УПЛ напрямую. А вот дальше прогнозировать очень сложно, ведь уровень соперников в лиге более или менее равен. Ингулец – в меньшей степени. Где-то три месяца назад главный тренер Василий Кобин отмечал, что у них изменился вектор развития клуба. Они будут делать ставку на воспитание молодых игроков с их последующей продажей, чтобы за счет этого выживать. Когда клуб акцентирует внимание на молодежи, становится понятно, что высокие турнирные задачи там не ставятся.

Почему Александрия должна выходить напрямую? По той информации, которая попадает в прессу, я вижу очень качественное усиление игроками из УПЛ. Они пошли по пути Буковины: взяли опытных исполнителей, чтобы сразу решить задачу. Это самый простой путь. Кроме того, огромную роль сыграет опыт главного тренера Владимира Шарана. Он отлично знает клуб, и именно с Александрией в свое время уже выходил из Первой лиги, после чего получал бронзу УПЛ. Для уровня этого дивизиона он очень квалифицированный специалист, – сказал Дулуб.