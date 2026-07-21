ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм вместе с семьей посетил финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

На трибунах стадиона MetLife бывшего капитана сборной Англии сопровождали его супруга Виктория и сыновья Ромео и Круз. Молодые люди пришли на матч вместе со своими эффектными возлюбленными.

23-летний Ромео появился на финале с 25-летней моделью Ким Тернбулл. Компанию 21-летнему Крузу составила его 30-летняя девушка – бразильско-немецкая певица Джеки Апостел.

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Дэвид выбрал для мероприятия элегантный темно-синий костюм, тогда как Виктория появилась в белом топе и джинсах. Семья также пообщалась с голливудским актером Томом Крузом, выступившим с речью перед началом встречи.

Старший сын пары Бруклин на финал не приехал. Он смотрел матч дома в Лос-Анджелесе вместе с супругой Николой Пельтц на фоне продолжающегося конфликта с семьей.