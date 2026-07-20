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Англия
20 июля 2026, 23:37 |
292
0

В клубе АПЛ объяснили, зачем подписали контракт с украинцем

Сандерленд верит в потенциал Тимура Тутерова

20 июля 2026, 23:37 |
292
0
В клубе АПЛ объяснили, зачем подписали контракт с украинцем
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров
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Спортивный директор английского «Сандерленда» Флоран Гизольфи прокомментировал продление контракта с украинским вингером Тимуром Тутёровым:

«Мы очень рады, что Тимур связал своё будущее с «Сандерлендом».

Этот новый контракт является вознаграждением за прогресс, которого он достиг, и за отношение к делу, которое он продолжает демонстрировать каждый день. Он скромный, трудолюбивый и стремится учиться, и именно эти качества сыграли ключевую роль в его развитии.

Тимур является примером того молодого футболиста, которого мы стремимся развивать в этом футбольном клубе. Мы стремимся предоставлять талантливым молодым игрокам возможность добиться успеха, когда они будут к этому готовы, и с нетерпением ждем следующего этапа его пути в красно-белой форме».

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ОФИЦИАЛЬНО. Тимур Тутеров продлил контракт с клубом АПЛ
Сандерленд продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тимур Тутеров Флоран Гизольфи
Дмитрий Вус Источник: ФК Сандерленд
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